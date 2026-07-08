84歲盧海鵬身形暴瘦由圈中猛人攙扶　與91歲羅蘭現身力撐姚正菁

現年84歲的盧海鵬（鵬哥）與91歲的金像影后羅蘭雖然年事已高，但依然極具敬業精神，不時現身公開活動力撐行內後輩。近日，有網民在社交平台Threads上流出一條影片，拍到盧海鵬與羅蘭姐一同現身公開場合的畫面。不過，片段中鵬哥消瘦的身形以及吃力的步伐，隨即引起了大批網民對其健康狀況的高度關注！

姚正菁近日加盟「新世界娛樂」，盧海鵬（鵬哥）、羅蘭與邵音音現身力撐後輩。（Threads＠hkgouzai）

盧海鵬（鵬哥）的健康狀況引起網民關注。（Threads＠hkgouzai）

鵬哥身形暴瘦、走路重心傾側

從網民流出的片段中可見，當天盧海鵬的打扮依然相當潮爆，身穿一件搶眼的夏威夷花襯衫，腳踩鮮綠色運動鞋。網民還留言：「84歲的盧海鵬鵬哥和91歲的羅蘭姐，在朋友的攙扶下來參加活動，看到他們都身體健康，大家真的很開心。」

盧海鵬由身旁男士攙扶著手臂前行。（Threads＠hkgouzai）

不過在進場過程中，鵬哥全程需要身旁一位壯碩男士貼身攙扶著手臂，才能緩慢前行。他走路時雙腳顯得有些吃力，身體重心更明顯偏向了其中一側，每一步都走得小心翼翼。相比起今年初他現身演唱會時的精靈狀態，如今的鵬哥身形明顯縮水了一大圈，一雙露出來的手臂更可誇張形容為「皮包骨」。

盧海鵬的身形相比年初開演唱會時瘦咗好多。（Threads＠hkgouzai）

幕後猛人「Sam哥」親自護駕

這次在現場貼身護駕、全程充當盧海鵬「人形枴杖」的壯健男子，身份亦大有來頭。他就是人稱「Sam哥」的娛樂圈猛人鍾強華。Sam哥與「郭富城舊愛」姚正菁（現名姚舜薰）私交甚篤並結拜為兄妹，近日，淡出幕前多年的姚正菁宣布正式加盟Sam哥旗下的「新世界娛樂」密謀復出歌影壇。

姚正菁日前宣布加盟Sam哥（鍾強華）旗下的「新世界娛樂」。（Threads＠hkgouzai）

鐘強華先生（Sam哥）與圈中人關係甚好。（IG@wong1224)）

作為圈中老前輩的盧海鵬、羅蘭以及邵音音，當天正是收到Sam哥的邀請，特意親臨記者會現場，用實際行動為姚正菁站台造勢。Sam哥在行內人緣極佳，平時熱愛廣結良緣，經常宴請娛樂圈中好友。

鐘強華先生（Sam哥）還不時宴請娛樂圈中人品嚐「鍾菜」。（資深傳媒人汪曼玲IG）

91歲羅蘭姐腰板挺直步伐穩健

相比起步履蹣跚的鵬哥，緊隨其後登場的羅蘭姐則顯得精神奕奕。羅蘭姐過去曾不慎跌傷，自此之後出入均會使用柺杖輔助。在當天的影片中，她在助手的貼身陪伴下慢步前行，雖然腳程同樣算不上快，但她全程腰板挺直、步伐相當穩健，神智亦非常清醒，與前方鵬哥的步速並未拉開太大差距。

羅蘭姐在助手的貼身陪伴下慢步跟上盧海鵬。（Threads＠hkgouzai）