氣體人第一號｜竹野內豐滄桑造型判若兩人　網嘆年輕時是公認帥哥

Netflix日劇《氣體人第一號》開播後憑藉懸疑氛圍與豪華卡司掀起熱烈討論，由小栗旬、蒼井優、廣瀨鈴、林遣都、竹野內豐領銜主演，新人UTA（內田雅樂）飾演擁有化身氣體能力的神秘殺手。



本劇改編自東寶經典特攝作品「變身人間系列」，並由《噬亡村》導演片山慎三執導、《屍殺列車》延尚昊與《寄生獸：灰色部隊》柳勇在共同編劇，以日韓跨國團隊重新詮釋經典，開播後獲得不少好評。

除了劇情引發關注，劇中演員的造型也成為Threads討論焦點。尤其竹野內豐在劇中飾演曾是黑道成員、如今成為上市公司社長，卻深陷各種負面傳聞的森靖利，刻意以滄桑、粗獷的妝髮示人，與過往男神形象判若兩人，讓不少觀眾驚呼差點忘了他年輕時可是日本演藝圈公認的大帥哥。

竹野內豐在劇中飾演曾是黑道成員、如今成為上市公司社長，卻深陷各種負面傳聞的森靖利，刻意以滄桑、粗獷的妝髮示人，與過往男神形象判若兩人。（《氣體人第一號》劇照）

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《氣體人第一號》竹野內豐是誰？

近日就有脆友分享竹野內豐在《氣體人第一號》的劇照，並感嘆：

現在的小朋友可能不知道，竹野內豐當年有多帥、多紅。

他也表示，相較於部分藝人追求過度醫美或整形，日本演藝圈更崇尚自然老去，而竹野內豐正是最具代表性的例子，因此大讚：「這種自然老去的風氣真的值得鼓掌。」

貼文曝光後，引來大批網友熱烈留言，有人表示「他真的很帥，但我是反町派」、「唯一的天花板還是金城武，不接受反駁」，也有不少人提起《悠長假期》與《Beach Boys》時期的竹野內豐，直呼當年的小鮮肉雖然不見了，卻蛻變成更有魅力的大叔，更有網友分享《悠長假期》劇照，笑說：「這才是我認識的豐叔。」

另一派粉絲則認為，竹野內豐最迷人的地方，在於每個年齡階段都保有不同魅力，不論是年輕時的俊美，還是如今成熟沉穩的氣質，都令人難以取代。

現年55歲的竹野內豐，高中時期便以模特兒身分出道，1994年正式踏入戲劇圈，隔年憑《等你說愛我》開始受到關注，1996年出演木村拓哉主演的《悠長假期》後知名度大開，隔年與反町隆史合作經典日劇《Beach Boys》，憑藉陽光帥氣的形象一躍成為日本一線男星，更是無數劇迷心中的「日劇男神」。

近年來，竹野內豐逐漸從偶像派轉型為實力派演員，挑戰《BOSS》、《太平洋的奇蹟》、《第一刑事部的烏鴉》等不同類型作品，還曾憑《太平洋的奇蹟》奪下日本藍絲帶獎最佳男主角。

近年他也以成熟大叔魅力持續活躍演藝圈，多次在ORICON「日本男性最想擁有的臉孔」票選中奪冠，2024年更因連續五年拿下第一名正式進入殿堂，也因此被不少日本媒體封為「日本最後的黃金單身漢」。

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