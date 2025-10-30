52歲木村拓哉真實狀態曝光　出席電影節被拍到「眼袋皺紋超明顯」

「第38屆東京國際電影節」27日開幕，94歲日本名導山田洋次，出席執導新作《TOKYO的士》（暫譯）舉行舞台問候活動。



山田洋次這一次獲得主辦單位頒發「特別功勞獎」，《TOKYO的士》主演的倍賞千惠子與木村拓哉也親自到場祝賀。

山田洋次新作《TOKYO的士》由倍賞千惠子與木村拓哉主演。（海報）

52歲木村拓哉一直是日本男神，年過半百的他，始終維持自然「老去模樣」，拒絕使用任何醫美，雖然眼袋和皺紋都很明顯，仍讓網友大讚：

「愈老愈有味道」

「這才是真實的臉」



當山田導演接過獎座時，他感動表示：「大概是因為我活得夠久，所以拍了太多電影吧。正因如此，今天竟然被誇獎還得了獎，老實說有點受寵若驚。」

他回憶自己在1950年代踏入電影界的那段歲月，稱之為「日本電影的黃金時代」，並感嘆：

現在是艱難的時代。也正因如此，能夠舉辦這樣的電影節，讓全世界的人一起思考電影的美好，我心懷感謝。

常年合作的倍賞千惠子笑著說：「能在山田導演那份熱情之下工作，真的很幸福。」她更溫暖地祝福導演：「請繼續多吃點好吃的，保重身體，我期待能在片場再次見到您，拍出更多好作品。」

《TOKYO的士》的故事從東京的柴又展開，那裡也是山田導演經典代表作「男人真命苦」系列的拍攝地點。木村拓哉回憶道：「我小時候住在柴又，當時『男人真命苦』正在拍攝，街上聚滿人。我就是那個人群中的一員，邊看邊想著：他們到底在拍什麼呢？」

如今從觀眾變成演員，能近距離看到94歲仍持續燃燒創作熱情的山田導演，木村深受感動：「看到這樣的前輩，真的會激起無限熱情。」山田導演聽後笑著回應：「謝謝你，木村君。」

