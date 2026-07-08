葉巧琳自認100%貓奴　爆笑點評同事：陳柏宇像馬騮而炎明熹似樹懶

葉巧琳（Mischa）近年不只用歌聲留住聽眾，今次接受新城廣播《寵愛您》節目主持羅沛琪訪問，說的不是新歌，而是家中兩隻貓主子Monci和Nara，還有她由抗拒到沉迷、再到「中招」成為資深貓奴的經過。她坦言自己以前養狗，對貓一度完全無感，甚至覺得貓高傲又不理人，但當第一隻貓Bandit出現，所有想法都被推翻，之後約半年更連妹妹Lara 一起收養，十幾年來幾乎把生活都以貓為主軸。

右起：葉巧琳與羅沛琪。（官方提供圖片）

葉巧琳親揭與貓同住真相

葉巧琳形容自己是「絕對100%貓奴」，更笑言：「佢哋大晒，佢哋至上」。她回憶第一次領養Bandit的經過，原來是朋友傳來一張被棄養貓貓相片，她一望就心動，之後立即填表申請。等了一個月仍未有回音，最後因為朋友關係才獲安排優先見面。她特地帶同朋友搭船到離島見貓，原本以為只是面試初見，怎料對方一句「你ready帶佢返屋企未？」，她當場嚇一跳，最後在幾乎零準備下，一個貓袋就把Bandit接走，還即時帶牠去體檢、買齊寵物用品，正式展開貓奴人生。

葉巧琳與已離世愛貓Bandit。（官方提供圖片）

她飼養了Bandit、Nara十幾年，直到兩貓先後離世，她一度難過得暫停再養寵物，順道和老公放慢腳步去旅行。她說當時因為要照顧貓，「如果唔係工作，我去旅行唔會多過四日」，因為太掛住，腦海又會不停湧現無限擔心。她憶述Bandit會像小狗一樣，每次她回家便跑來歡迎主人及討抱，Bandit離世後，Nara變得更黏人。她大讚：「佢哋兩隻又識sit，又識遞hand，又聽我講嘢。」後來兩人重新準備好再次養貓，於是有了現在的 Monci和Maru。

葉巧琳已離世的愛貓Nara。（官方提供圖片）

不過，要照顧初生幼貓並不容易，Monci曾經因呼吸困難要做手術，從檢查到麻醉，每一步都令她緊張到不得了。手術後Monci狀態明顯好轉，她說終於不用再擔心。

睌上被咬頭髮要戴頭套

目前她最感到頭痛的，是牠倆太細隻又太活潑，晚上會在房內狂奔，在Mischa夫婦身上跳上跳落，甚至專門咬頭髮。她指牠們會跳上膊頭咬髮尾，搞到自己與老公瞓覺要戴頭套，她笑說：「我老公嗰個重係粉紅色」。

葉巧琳新領養的Monci和Maru。（官方提供圖片）

葉巧琳透露，因為兩隻幼貓愛舔她塊面，所以盡量少塗護膚品，尤其是有化學成分的產品。她說現在外出工作時，會把貓留在房內，再開家中鏡頭監控，時刻都掛念牠們。

新歌鼓勵脫離情緒勒索式愛情

羅沛琪要Mischa用動物來形容自己同公司的藝人，葉巧琳笑言陳柏宇像馬騮一樣活躍，林奕匡多言像雀，又有點像《花生漫畫》裏Snoopy的黃色雀Woodstock，炎明熹則節奏慢得像樹懶。談到自己的新歌《不是那種勵志歌》是講情緒勒索，Mischa希望大家以第三身角度睇到主角，如何在一段被情緒勒索的愛情裡走出來，所以有點勵志成分。