謝婷婷結婚1周年曬海邊婚照　挺巨肚「奉子成婚」與老公深情對望

資深藝人謝賢的女兒、謝霆鋒胞妹謝婷婷，自從誕下大女Sara並定居加拿大溫哥華後，一直過著極為低調的隱世生活。繼日前罕有公開一家四口的公路旅行Vlog後，婷婷昨晚（7日）無預警分享了自己去年低調出嫁的唯美婚照，並溫馨寫道：「Year One. ♾️ The four of us.」正式向外界宣告，自己與外籍另一半Mathew已經步入婚姻滿一周年。

謝婷婷大曬婚照。（IG@jennifertsetingting）

懷細仔挺孕肚海邊出嫁 大女Sara化身超萌小花女

原來在一年前，謝婷婷與Mathew選擇在加拿大當地的浪漫海邊美景下秘密舉行婚禮。回顧當時，婷婷其實已經懷有細仔Brooklyn Milne，屬於「奉子成婚」。婚照中的她身穿設計簡約高雅的白色背心裙婚紗、手執玫瑰花球，即使頂著孕肚依舊流露出滿滿的準媽媽幸福光彩；而大女Sara當天則化身為「小花女」，頭戴精緻的花環陪伴媽媽出嫁，畫面極度溫馨。

情人節高調認愛到開花結果

這批首度曝光的婚照記錄了多個動人瞬間，Mathew深情款款地為婷婷戴上結婚戒指；禮成的一刻，婷婷隨即開心轉身親吻身旁的大女，夫妻二人更在海風吹拂下甜蜜對望，幸福洋溢。婷婷於去年情人節才首度高調認愛，同年7月便順利誕下細仔Brooklyn。如今趁著結婚一周年大方公開婚照放閃，向全天下宣告正式成為「Mathew太太」，引來大批圈中好友與網民紛紛湧入留言，祝福她在加國找到屬於自己最圓滿的終身幸福。