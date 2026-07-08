鼓鼓呂思緯驚喜結盟U:NUS推新歌　化老妝拍MV跳足50次操爆腳

鼓鼓呂思緯推出全新個人第四張創作專輯《Vitamin G》，將音樂化為補給能量，化身陪伴大家的「情緒維他命」。第三波主打〈GU〉驚喜攜手「全創作男團」U:NUS合作，組成全新限定團體「GU」，集結Y世代與Z世代創作能量，激盪出跨世代的音樂火花；五人一字排開，不僅毫無違和感，看起來更像是原本就在同一個團體的團員，展現十足默契與青春氣場！

鼓鼓呂思緯發行新專輯《Vitamin G》。（官方提供圖片）

鼓鼓呂思緯攜手U:NUS組限定團「GU」默契爆棚

這次鼓鼓與U:NUS的合作緣分其實源於2024年的一場活動出席，那次活動U:NUS很貼心為鼓鼓準備蛋糕慶生，在許願時鼓鼓許下了「一起合作」的心願，也讓雙方開始有了更多交流；兩年後，這個心願正式在鼓鼓全新專輯中實現，促成〈GU〉的驚喜合作！高胥崴笑說：「這首歌對我們來說不只是做一首歌而已，更像是真的在經營一個團體，合作真的很需要默契。」而這首歌是由吳昱廷先拋出橄欖枝創作出Demo，加速促成這首歌曲的誕生。他也分享〈GU〉的發想理念，結合鼓鼓GBOYSWAG與U:NUS組成「GU」，象徵兩組音樂能量的融合，歌曲傳達「自己的樣子由自己定義」的態度，不用刻意穿得很華麗、花俏或奇裝異服，一樣可以很帥、很有魅力！

〈GU〉MV互噴噴漆 打鬧玩樂超熱血。（官方提供圖片）

再次投入團體合作的鼓鼓也表示，這次從寫歌、MV拍攝、後續企劃到舞蹈編排與影像呈現，與U:NUS討論每個環節都充滿不同想法與視角，彼此也相當互補，他也特別喜歡這次的創作模式，鼓鼓說：「大家一起創作、合作寫詞互丟想法；團體創作最重要的是放下自己對事情的看法、去『聽』，彼此默契就會很好！」不過，鼓鼓也笑說自己與U:NUS最大的磨合不是創作，而是作息：「我是早睡早起擔當，他們半夜精神越來越好，但我已經離線；這次早上拍MV，反而是我的主場！」反觀U:NUS為了配合拍攝，一早開工只睡了三個小時，甚至有人幾乎沒睡，直呼早起比跳舞還痛苦！

鼓鼓攜手UNUS合作新歌〈GU〉傳達自己的樣子自己定義。（官方提供圖片）

鼓鼓與U:NUS畫老妝熱血跳舞

〈GU〉歌詞寫道「My fashion icon is 爺爺奶奶」，鼓鼓與U:NUS五人特別換上老妝造型，一上妝便瞬間入戲！不只走路變慢、說話語調變老，還笑稱連視力都像退化，頻頻被工作人員提醒「可以正常講話」，五人笑說：「從18歲的團瞬間變80歲！」鼓鼓打趣表示：「歲月催人老啊，看看這支MV拍多久！」高有翔則感性說：「想到如果我們80歲，真的見面可能就是這個樣子。」頂著老妝大跳舞蹈也成為MV一大亮點，蔡承祐笑說這次至少跳了50遍，直呼：「從沒跳過這麼多次舞蹈，無限輪迴不知道什麼時候結束！」雖然舞蹈動作不複雜，但頻繁走位、換隊形相當耗腿力，最後大家也苦中作樂笑說：「已經不用彩排了，隨時都可以接商演！」笑翻彼此。

鼓鼓、UNUS畫老妝從18歲男團變阿公團！（官方提供圖片）

拍MV舞蹈狂跳50多遍，蔡承祐喊「沒跳過這麼多次！」（官方提供圖片）

鼓鼓呂思緯將於7月18日在台北信義香堤大道廣場舉辦《Vitamin G》新專輯演唱會，不僅免費入場，更將帶來近90分鐘的精彩演出，也將在現場帶來〈GU〉舞蹈，不能錯過！而在新專輯演唱會前，鼓鼓也希望有機會提前與歌迷們見面，7月10日及12日將於松山文創園區舉辦《新專輯演唱會 快閃前夜祭》，將準備兩天不同的驚喜歌單，提前為《Vitamin G》新專輯演唱會暖身，與歌迷一起迎接演唱會到來。