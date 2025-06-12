汪小菲妻嫌大S女兒夏令營太貴惹公憤　曬收據反擊網民：還是付了

汪小菲與現任妻子Mandy（馬筱梅）日前直播談論大S孩子夏令營費用「挺貴」引發爭議，Mandy被批「薄待繼子女」後出面反擊，澄清費用為每小時人民幣2000元，且已付款。



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日前，汪小菲在直播中與現任妻子Mandy（馬筱梅）聊到大S（徐熙媛）的兒女報名夏令營一事，當時汪小菲提及費用「要2000元」，Mandy表示「我覺得挺貴的」，此話一出，引發部份網友不滿，甚至有人直接酸道：「還好吧？她身上名牌衣服才貴呢」、「買幾十萬碼愛馬仕就不貴，孩子讀書一天2千台幣卻太貴」，認為Mandy這位繼母對大S的孩子不夠上心。

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面對鋪天蓋地的批評聲浪，Mandy於9日公開做出回應。她在社群平台上澄清表示，這個夏令營費用並非一天2000元台幣，而是「每小時人民幣2000元」，換算成新台幣約8310至8450元，價格確實不便宜。針對網友的批評，Mandy也不是省油的燈，直接在留言區反擊：「一個小時2千貴，還是付了啊，怎麼了嗎？你想幫忙付嗎？」她無奈地表示：

「我們只是家長在閒聊，最後也付錢了，謝謝你們把我們家事當自己的事關注。」



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汪小菲和Mandy於2024年完成結婚登記，上個月也順利補辦婚禮。自從大S過世後，Mandy對繼子女關懷備至，不僅常被拍到全家出遊，還會為孩子們購買名貴服飾，似乎與繼母相處得不錯。

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