師傅點算｜驚爆觀音原來竟是男兒身？　犯太歲轉運秘笈先拜斗姆

《師傅點算》昨晚（7日）主題「女神」，趙嘉寶師傅先就主題科普一下。她表示神明的性別只是形相相近，並以大眾熟悉的觀音作例1說明︰「我哋成日講女神，主要係講個神明嘅形相係女性。啲人成日講觀音娘娘，其實佛教引入嚟時，觀音係男兒身，中原觀音係女兒身，係因為佛、道cross over咗。道教觀音真名係慈航真人，係天尊座下弟子係女兒身。」所以好多人不解觀音到底是男是女，其實是來自佛、道兩個宗教。

嘉寶師傅解構觀音娘娘性別之謎。（公關提供）

嘉寶師傅提醒信眾拜太歲順序

嘉寶師傅表示道教中最為人熟悉的女神明，非斗姆元君（斗姆）莫屬，因為每到農曆年前後，大家都會「打搞」到祂，她解釋說︰「斗姆為『眾星之母』掌管北斗九星，北斗七星再加左輔星、右弼星，掌控天地星辰、命運生死、消災解厄。沖犯太歲、事業迷惘、想轉運嘅人都可以搵佢。」她提醒信眾拜太歲順序應先拜斗姆，再拜當年太歲。

嘉寶師傅介入斗姆元君女神。（公關提供）

In Lee師傅到訪九天玄女廟

In Lee師傅今次到訪的九天玄女廟是不少術數家供奉的女神，相傳太乙、奇門、六壬三大術數均由祂傳授。除此之外In Lee師傅更提出女性必拜原因，她解釋︰「如果作為女仔一定要揀嘅，就要搵勁爆九天玄女女神先得。因為佢有好多女仔專有要求嘅嘢，好似你想做女強人、美容啦，關於靚嘅嘢、好嘅嘢同女仔有關，九天玄女娘娘會幫得好多。」In Lee師傅自言入到廟內便被女神「叮囑」要養好身體、要護膚同上堂，她笑說︰「點樣上堂？有時打座咁啱同佢連接嘅話，佢都會要我上禮儀堂留意坐姿、態度、修養同談吐。有時覺得太過嚴肅，就會走去玩走堂。」

In Lee師傅到訪九天玄女廟。（公關提供）

In Lee師傅經常被九天玄女捉「上堂」。（公關提供）

裸泳師傅簡介塔羅牌女神形象

此外，裸泳老師簡介塔羅牌亦有很多女神形象卡牌，包括︰女祭司（The High Priestess）牌代表神秘直覺同靈性智慧；皇后（The Empress）牌代表豐盛、創造同愛，提醒女性要好好愛自己，先可以吸引到愛；至於 星星（The Star）牌就是希望女神，代表療癒同新生，無論之前有多黑，見到星星牌表示光明即將來臨。

裸泳師傅盤點塔羅牌的女神。（公關提供）