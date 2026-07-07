江湖見｜麥長青談人生高低起跌　一時感觸：爆紅後打回原形好難頂

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》，今季兩師兄弟沿着黃河長江一帶，尋找金庸筆下的錦繡山河之餘，還會追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡，並增設嘉賓訪談環節。最新一集，兩師兄弟帶觀眾走訪重慶釣魚城、大學防空洞、白帝城，並坐遊輪遊覽長江三峽的其中兩峽—瞿塘峽、巫峽，兩人由金庸小說的名勝轉為踏遍昔日詩人的足跡，細訴著名詩人李白、杜甫及蘇東坡等不平凡的一生，展開一場跨越千年歷史與詩意的文化之旅。

兩師兄弟遊覽釣魚城。（公關提供）

麥包堅持行上山

昨晚祥哥與麥包其中一站到訪白帝城，追尋三國時代劉備託孤的歷史故事，並探究他與諸葛亮間的男人情義與承諾。而要登上白帝廟，必須先登廟前「長命梯」，為拍《江湖見》第二季行盡無窮樓梯的麥包，即場見到又有樓梯即失笑：「唔對路喎」、「劉備當年戰敗又病重，你叫佢行長命梯，即係想佢咩啫？」話雖如此，但麥包當然照行，不過大概行了168級樓梯後，麥包已氣來氣喘，而當知道自己距離終點仍有197步，滿面通紅兼氣來氣喘的麥包，為免耽誤祥哥，仍不忘說了一句：「師兄，你唔使等我喎。」而全程輕鬆的祥哥即義氣哥上身：「我點都等埋你嘅！」，但仍不忘認叻：「我其實冇嘢㗎」、「我一口氣行上去都得㗎！」非常搞笑。其實麥包之前接受娛樂新聞台訪問前，曾笑言拍完《江湖見》第二季後，患上「樓梯恐懼症」，更提起「樓梯」兩個字都面有難色。

麥包知要行「長命梯」勁擔心。（公關提供）

麥長青述蘇東坡生平嘆藝人心境

7月7日一集，兩師兄弟將轉戰宜昌，先後到訪三峽大壩、黃州及擁有1800年歷史、曾重建27次兼搬遷過的黃鶴樓。今集最特別之處，是黎耀祥與麥包連環化身經典詩人，朗誦李白及蘇軾（蘇東坡）等名作，祥哥更會有一Part有姿勢兼有實際的Solo，萬勿錯過。期間談到蘇東坡高低起跌的官場生涯、但仍能保持心境豁達，麥包大有感觸：「其實我哋做呢行都要學吓蘇東坡咁、要豁達啲，你知啦，好多藝人攞完獎冇嘢做，呢套爆紅後、打回原形，嗰種感覺好難頂架嘛，但你學吓蘇東坡咁處事，就輕鬆好多啦。」而在黃鶴樓，麥包與祥哥則會講述一代詩人李白，如何隔空與另一名自己欣賞的孟浩然「吟詩作對」，從而令黃鶴樓升價百倍。

東坡赤壁。（公關提供）

上到黃鶴樓，祥哥又忍唔住吟詩。（公關提供）

今集，兩人還會品嚐地道名菜及小食，分別是宜昌名菜「非遺原味肥魚」，及在武漢感受地道「過早」早餐文化，二人在「旅遊達人」陳志華帶領下，吃盡武漢地道美食，分別品嚐了特色「汽水包」，以及最受歡迎的「過早」頭兩位食物—「熱乾麵」與「三鮮豆皮」，原來對武漢人來說，吃早餐就像過節一樣要有儀式感。想見識令祥哥及麥包兩位老饕食指大動的美食？就要收看今晚播映的《江湖見》。