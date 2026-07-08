朱維德離世丨朱翁2023年曾誤傳死訊引全網哀悼　惹得朱太親自闢謠

有「第一代旅遊KOL」美譽、人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德，於7月7日安詳離世，享年95歲。其官方Facebook專頁「朱翁同行」今日（8日）發文證實噩耗，表示朱翁已走完了精彩的一生，消息令無數電視迷與行內人深感不捨。

「朱翁」朱維德離世，享年95歲。（Facebook/@朱翁同行）

3年前曾傳烏龍死訊 晚年因跌倒驚患認知障礙

朱維德不僅是螢幕前的熟面孔，更是香港電視史的見證人與開山鼻祖。他是無綫電視（TVB）在1967年開台時的首批十名員工之一，地位德高望重，朱維德在電視台服務長達53年，直至2020年7月才正式離巢，轉為低調過退休生活。

人稱「朱翁」的朱維德，是香港文化歷史研究者及行山愛好者，前麗的映聲主持、無綫新聞主播及無綫電視節目主持，為無綫電視開台首十名員工之一，更曾擔任無綫電視第一代晨早清談資訊節目《報曉雅集》。（節目畫面）

隨着朱翁近年淡出幕前，他的健康狀況一直備受外界關切，期間更曾發生過一段「網絡烏龍」插曲。在2023年3月12日，網絡上曾突然瘋傳朱維德的死訊，當時更有網民將其「維基百科」的資料即時更改為已逝世，引發大批不知情的網民及車友紛紛出帖悼念。

三年前網上誤傳朱維德死訊。（網上圖片）

其後，朱維德的隨即向《香港01》澄清闢謠，證實死訊純屬網絡謠言。朱太當時透露，朱翁身體向來不差，但在2022年時曾於街上不小心意外跌倒並撞傷頭部，送院檢查後始發現患上認知障礙（老人痴呆），其後需要以輪椅代步，並搬到環境較佳的護理安老院居住靜養。