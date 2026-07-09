鍾柔美拍吃播大啖刺身翻車惹議　合拍網紅更被爆「搵SP」黑歷史

自爆出「A0大話」風波後，昔日「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）的工作量面臨插水式下跌。為了維持曝光率，她近月積極轉戰社交平台。前日，她上載了一條與吃播網紅MAR ASMR大啖三文魚刺身及壽司的短片，本想透過咀嚼聲配合ASMR效果營造治癒感，未料卻因為過度豪邁的食相，加上合作對象極具爭議的黑歷史，再度將自己推上輿論的風口浪尖。

鍾柔美自「A0風波」後工作量大減。（IG@yumichung1221）

大口咬厚切三文魚遭網民嘲諷「食相核突」

在流出的短片中，鍾柔美一反平日精緻甜美的偶像包袱，毫不掩飾地對著鏡頭大口大口咬下厚切三文魚刺身，表情顯得相當享受。雖然有忠實粉絲力撐她「食得好享受，笑容好甜」，但網上的負面聲音卻迅速蓋過好評。大量網民直指其食相過於誇張，紛紛留言狠批：「咁大塊咁咬好核突」，甚至有人引用粗鄙字眼惡意嘲諷。不少影片截圖更瞬間被流傳至各大討論區，被網民當作「潛力圖」進行二次創作，不少人更直言她經歷連串風波後仍未學懂低調行事。

網紅拍檔背景極惹火

令這次吃播風波火上加油的，是鍾柔美今次選擇的合作對象，是本名為Martin的吃播網紅MAR ASMR。翻查資料，該名網紅的私生活底牌相當惹火。約四年前，他曾被踢爆利用個人Instagram帳號私訊陌生人尋找SP（X伴侶），大批露骨對話截圖隨即在各大討論區瘋傳。事後他曾澄清是帳號遭駭客入侵，卻被網民智商壓制反問：「邊個Hacker咁弱智VPN都唔識用，但登出地點咁似你部iPhone？」其後Martin本人亦曾在Threads上承認自己確實「衰過一次」，並表示如今已專心拍片，但誠信與公信力早已大打折扣。

MAR ASMR過往被爆私訊搵SP緋聞纏身。（IG@yumichung1221）

網民嘆：連揀合作夥伴都缺乏智慧

事實上，鍾柔美自《聲夢傳奇》出道以來一度備受力捧，可惜去年底被中學同學無情踢爆情史，指其公開宣稱的「A0（無戀愛經驗）」身份與事實不符，隨後更流出親吻照，令其清純形象一夕破產。她曾因此「潛水」兩個多月，復出時還承認因壓力大暴食導致發福，與緋聞男友劉展霆的關係亦告變。如今她試圖靠社交平台短片翻身，卻因把關不嚴、未有審慎篩選合作夥伴，再次主動踩雷。討論區上不少網民貼出男方當年的醜聞連結，質疑她為何要與形象如此負面的人合作，認為她這次再度陷入輿論漩渦，只會令原本就已經低迷的演藝事業雪上加霜。