謝安琪愛女張靖無懼15時差闖舞蹈「超級盃」　放學狂操舞奪第四名

天后謝安琪（Kay）和張繼聰於2007年結婚，已度過結婚19周年紀念日，婚後育有一對子女張瞻（James）和張靖（Kakaball），一家人居住於大埔4千呎豪宅獨立屋。9歲的細女張靖盡得父母的演藝細胞真傳，自小已展現出非凡的舞台魅力和舞蹈天賦，過去更多次參加大型跳舞比賽並屢獲佳績。



幸福的一家四口。（IG@kaytse）

跨越15小時時差出戰世界級賽事

近日謝安琪在社交媒體分享喜訊，透露女兒與隊友跨越15小時時差，遠赴舞蹈界的「超級盃」比賽「World of Dance Summit Global Championship」。張靖在Pre-Junior組別中發揮超水準，成功以第四名佳績殺入決賽，為港爭光。從照片可見，張靖化上精緻奪目的舞台妝容，穿上一身金光閃閃的亮片戰衣，站在國際大舞台上擺出自信十足的姿勢，更興奮地手持「4TH PLACE」獎牌與媽媽貼頭合照，場面溫馨。

好叻啊！（IG@kaytse）

謝安琪感性發文

謝安琪在社交媒體發長文分享愛女備戰的心路歷程，透露張靖最近幾個月除了日常上學，幾乎將所有課餘時間和精力全心投入排舞之中。她寫道：「看著她小小的身軀，每次都用盡全力去練習，那份專注與熱情，總讓在一旁默默觀看排練的我，不禁自己在心裏跟自己說：我小女兒跳舞真的好好看！」她又大讚女兒與隊友在台上閃閃發亮的自信，令在場的眾多家長和老師都深深感動，希望大家能給這班勇敢追夢的小朋友大力掌聲與鼓勵，一起為她們的決賽打氣。

張靖跨越15小時時差出戰世界級賽事。（IG@kaytse）

氣勢十足啊。（IG@kaytse）

5歲已上台跳Anson Lo《Megahit》

事實上，張靖的舞蹈天賦早露鋒芒。她5歲時在幼稚園畢業典禮上，已無懼數百名觀眾，在台上表演MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆的《Megahit》，當時舞姿已有板有眼，絕不怯場。去年全家更曾一同飛往西班牙支持女兒出戰大型賽事，可見全家上下對張靖的舞蹈夢想都全力支持。帖文一出隨即引來大批網民及星級好友「派Like」洗版。關心妍、張紋嘉及譚嘉儀等圈中好友紛紛留言激讚「好叻啊」、「真心好勁」；不少網民亦大受感動，紛紛直呼張靖是「超叻女」，更讚嘆她「同媽媽一樣閃閃發光」，為這趟國際追夢之旅送上全港溫馨祝福。

張靖在《World of Dance Hong Kong 2026》中勇奪亞軍成績。（IG@kaytse）