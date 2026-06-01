樂壇天后被偶遇索簽名主動提出「特別服務」　網民感震驚：大好人

天后謝安琪（Kay）和張繼聰於2007年結婚，婚後育有一對仔女張瞻和張靖（Kakaball），一直是圈中的模範家庭。轉眼間大仔張瞻亦已18歲大個仔，並獨自遠赴外地留學。但貴為兩子之母，且即將踏入「五字頭」的謝安琪，無論樣貌和身材一直Keep得好好，多年來都沒有走樣，甚至愈來愈有魅力。近日，有粉絲在樓上大排檔吃宵夜時野生捕獲謝安琪，其在「原相機」下的真實狀態與私底下的親民舉動，隨即引來網民激讚。

謝安琪（Kay）與老公張繼聰婚後育有大仔張瞻細女張靖，一家四口感情要好。（IG@kaytse）

謝安琪張繼聰結婚多年一直恩愛。（IG@Kaytse）

謝安琪私下生活貼地。（IG@Kaytse）

生圖展現光滑緊致肌膚

有粉絲在社交平台上載了一段短片，興奮分享自己吃宵夜時偶遇張繼聰與謝安琪的經歷，並寫道：「Kay不僅唱歌好聽，人美還特別隨和啊！幫我拿進去給聰哥簽了，get到了雙簽。」從片段所見，當晚謝安琪身穿黑色長袖上衣，搭配白色長裙，頭戴黑色鴨舌帽，一身打扮低調卻不失少女感。在粉絲近距離的「原相機」鏡頭捕捉下，只化了淡妝的謝安琪皮膚依然光滑緊致，完全看不出歲月的痕跡，一點都不像即將踏入50歲，狀態好到驚人。

謝安琪多年來都沒有走樣，甚至愈來愈有魅力。（IG@Kaytse）

玲瓏浮凸的身材。（IG：@kaytse）

雖然謝安琪明年將邁入50歲，但她依然保養得宜。(IG@kaytse)

暖心寵粉

除了凍齡神顏外，謝安琪的親民舉動更是獲網民大讚。當博主抓緊機會，遞上一整疊相片索簽名時，身旁的工作人員隨即表示「簽一張好了」，但謝安琪卻沒令粉絲失望，一邊溫柔地微笑，一邊默默地將粉絲遞上的所有照片全數簽完，毫無架子。

近日有網民去食宵夜時，偶遇謝安琪。（小紅書截圖）

謝安琪當晚淡妝示人，近鏡下狀態極好。（小紅書截圖）

認真為粉絲簽名。（小紅書截圖）

驚見老公張繼聰照片 主動提出「特別服務」

而最令粉絲感到意想不到和驚喜的是，在翻看該疊相片時，謝安琪發現照片中有老公張繼聰的單人照。她不但沒有忽略，反而主動對眼前的粉絲說：「我幫妳俾佢（簽名）吖」，隨後便親自把照片拿進去給坐在裡面的張繼聰簽名，順利為粉絲達成「雙簽名」的心願。影片曝光後，網民紛紛大讚謝安琪：「哇！佢甚至仲幫你攞俾老公簽！！」、「係啊 大好人」、「我天，太好了」、「真係好啊」。

由原本簽一張，到最後簽晒。（小紅書截圖）

態度親切友善。（小紅書截圖）

謝安琪還主動幫粉絲集齊老公張繼聰簽名。（小紅書截圖）

滿足粉絲要求。（小紅書截圖）

夫妻曾同患情緒病幽默面對

謝安琪與張繼聰如今一家四口居住於大埔4千呎豪宅獨立屋，幸福美滿，但兩人的婚姻之路過去其實經歷過不少風浪。他們之前曾接受陳志雲訪問，回想起入行初期，張繼聰因事業成就與太太謝安琪有落差，常被外界冷嘲熱諷為「廢柴老公」或「軟飯王」，令他情緒長期崩潰。張繼聰亦透露，最初他甚至不敢讓太太知道自己需要服藥，沒想到兩人竟是「同病相憐」。謝安琪在訪問中憶述，兩人都患上情緒病，在家中甚至會開玩笑說：「大家開餐嚕！」這段日子成為了他們人生中最黑暗的考驗。

除了外界的冷言冷語，更令人心寒的是來自朋友的背叛。張繼聰曾在《香港01》「由零說起」專訪中，大爆也曾經歷有朋友背著他向謝安琪講他壞話，「質疑我是不是一個很好的老公？普羅大眾講不覺一回事，身邊人會講這些說話，我都會有一種憤怒。」幸好當時廿多歲的兩位，都已很成熟，未有被任何人的說話影響到。

謝安琪和張繼聰兩夫妻多年來歷盡風浪，但感情不變。(IG@kaytse)