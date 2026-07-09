蔡依林天津巡演因5000萬舞團合約卡關遭取消　傳王力宏將接棒頂上

台灣流行天后蔡依林（Jolin）原定於8月29日及30日在天津舉行「PLEASURE」巡迴演唱會，但日前天津市文化和旅遊局卻突然發布公告，宣布該站演出正式取消，主辦方亦已證實撤回場地申請。消息一出震驚大批樂迷，網上隨即流傳各種小道消息，甚至有傳該黃金檔期將由台灣歌王王力宏頂上。

蔡依林演唱會海報。（大麥）

5,000萬頂級配置因「這原因」卡關

正當外界對取消原因諸多揣測之際，知情人士透露，這次個唱煞停的原因其實非常單純，純粹是「卡在與外國舞者的合約到期」。蔡依林與頂尖外國舞者一向維持「半年一約」的合作模式，而8月底正巧撞正舊合約截止、新合約開始的敏感交接期。

有指演出取消是蔡依林與頂尖外國舞者合約問題所致。（IG@jolin_cai）

蔡依林的演唱會向來以高規格、高難度著稱。她的龐大舞群多達36人，其中包含12位來自國外的頂尖特技演員與專業舞者。這12位外國班底在舞台上非同小可，他們需要在跳舞、攀岩與繩降之間進行無縫切換，藉此完美配合耗資高達5,000萬元台幣（約1,220萬港元）的服裝道具與巨型舞台裝置。

蔡依林這一外國班底經費高達5,000萬元台幣（約等於1,220萬元）。（IG@jolin_cai）

由於合約交接地帶來的排練與續約時間差，為了保證演出的絕對安全與完美品質，天后團隊最終只能無奈選擇取消天津站的演出。而對於盛傳將由王力宏接手該檔期的傳聞，目前官方仍未有正式公告。

有傳聞稱台灣歌王王力宏將接棒這一黃金檔期。（IG@leehom）

倒數唱回台灣？盛傳2026年空降大巨蛋

雖然天津站歌迷大感失望，但台灣的「蔡幫」粉絲卻迎來另一則令人振奮的好消息，外界盛傳蔡依林將於今年底12月跨年檔期一路唱到明年（2027年）1 月，二度登上台北大巨蛋舉辦返場演唱會！

蔡依林「PLEASURE」世界巡演去年（2025年）台北大巨蛋演唱會照片。（微博@蔡依林工作室）

事實上，蔡依林日前在金曲獎慶功宴受訪時，就曾大方鬆口向媒體透露「有計劃唱回台灣」。而經理人王永良亦低調表示目前仍在籌備階段，只要有確認的消息定會第一時間向大家報告。雖然經紀人並未正面證實具體的演出時程，但「正在籌備中」的答案已為期待已久的歌迷打下一劑強心針。

蔡依林（Jolin）憑藉專輯《Pleasure》在第37屆金曲獎大放異彩，勇奪「年度專輯獎」、「最佳華語女歌手獎」及「演奏類最佳錄音專輯獎」3項大獎。（IG@jolin_cai）