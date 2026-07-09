體操皇后劉璇家中暈倒半夜送院　半小時內狂嘔15次兼突發全身抽搐

前奧運冠軍、有「體操皇后」之稱的劉璇，日前於社交平台拍片自爆健康亮紅燈。她透露自己早前突發劇烈眩暈並暈倒家中，深夜被緊急送往急症室，在不足半小時內狂嘔高達15次，最終確診患上「耳石症」。



突發劇烈眩暈並暈倒家中。（小紅書@劉璇）

確診為耳石症。（小紅書@劉璇）

突發天旋地轉兼倒地狂嘔

劉璇透露，早前錄製完內地綜藝節目《無限超越班》回到家後，突然感到極度頭暈。她形容當時的恐怖感受：「就好像天靈蓋被打開、安裝了一個螺旋槳，整個人是急速的天旋地轉。」

劉璇錄製完地綜藝節目《無限超越班》回到家後，突然感到極度頭暈。（小紅書@劉璇）

隨後她體力不支暈倒在地，胃部亦翻江倒海，在不到半小時內發生了「噴射式嘔吐」，足足嘔了15次。起初她與家人都誤以為是急性腸胃炎，丈夫隨即拿藥給她服用，可惜病情並未見好轉。

半小時內狂嘔15次。（截取自小紅書@劉璇）

感覺天旋地轉。（小紅書@劉璇）

突發嚴重過敏全身抽搐

由於情況危急，她深夜被緊急送往急症室求醫。幸好醫生經驗豐富，僅用30秒就確診她患上「耳石症」。沒想到在打針治療期間卻發生驚險插曲。原本沒有藥物過敏史的劉璇，竟然對注射的藥物產生嚴重過敏反應，全身開始劇烈抽搐，令陪伴在側的丈夫嚇至不知所措。幸好醫生反應迅速，即時連續為她注射兩劑鎮定劑，才成功控制抽搐情況，化險為夷。

緊急送醫。（小紅書@劉璇）

更因突發過敏而劇烈抽搐。（小紅書@劉璇）

嘆勞累致病呼籲大眾切勿「死頂」

劉璇坦言，這次發病主因是長期過度勞累。她透露發病前身體其實已發出明顯預兆，但運動員出身的她习惯了「咬牙硬扛」，結果因延誤就醫而受盡折磨。現時劉璇已出院回家休養，並由兒子拍片教導，嘗試進行復位動作。經歷這次發病後，她感悟道：「在這個世界上，沒有什麼比自己的健康更加重要。」呼籲大眾身體有適及時求醫，不要死頂硬撐。

兒子親自錄製影片來教導媽媽復位動作。（小紅書＠劉璇）

兒子親自錄製影片來教導媽媽復位動作。（小紅書＠劉璇）

劉璇（小紅書@劉璇）

劉璇（小紅書@劉璇）