張凌赫新劇《刺棠》傳女主角要定盧昱曉　粉絲集體抵制爆陳年舊怨

張凌赫的古裝劇《刺棠》9月就要開機，女主角人選卻持續從缺，目前以張凌赫同門師妹盧昱曉出線的機率最大，這也是張凌赫、盧昱曉繼《雲之羽》之後有望二搭，消息一出引發張凌赫粉絲強烈反彈。



張凌赫全球粉絲後援會6日提出3大訴求，集體抵制盧昱曉接下《刺棠》女主角。

張凌赫的古裝劇《刺棠》9月就要開機，傳師妹盧昱曉出線的機率最大，消息一出引發張凌赫粉絲強烈反彈。（微博圖片）

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《刺棠》女主角找嘸人 張凌赫粉絲抵制盧昱曉

張凌赫的後援會批評盧昱曉：

過往的合作及輿論環境中，該藝人及其團隊長期製造多種爭議，多次出現損害張凌赫事業利益的情況。同時，合作對象口碑欠佳，在公眾形象、市場反饋還是角色適配度上，均難以滿足大眾對優質作品的期待。

並要求《刺棠》團隊「堅定拒絕惡意加塞」，要求張凌赫公司：

「停止以犧牲張凌赫的事業為代價為旗下女藝人爭取資源」

「尊重藝人、尊重市場、尊重粉絲的合理訴求」



粉絲此次強烈反感，主要源於過去累積的不滿。粉絲指出，兩人在《雲之羽》合作期間，盧昱曉經紀人跟張凌赫黑粉「fofo」組CP，該名黑粉公然承認造謠張凌赫霸凌劇組小咖，盧昱曉明明知道該名黑粉的存在，卻放任經紀人親近對方；另外，粉絲也不滿張凌赫代言的品牌蕭邦、潘婷、MLB、Tom Ford，盧昱曉皆擔任品牌好友，有過度綑綁的嫌疑。

而張凌赫後援會說盧昱曉口碑欠佳，恐是指盧昱曉過去被爆料不敬業，例如在拍《軋戲》時讓陳星旭等候7小時、頻繁NG導致劇組進度嚴重落後；在拍《何不同舟渡》時，把刀子道具拿反、在片場穿喪服嬉皮笑臉跳抖音舞，這些爆料，她的工作室已一一闢謠，表示是有心人憑空捏造、惡意剪輯影片，「呼籲大家理智面對網路信息，不信謠、不傳謠。」

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