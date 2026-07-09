自然系女子旅行｜梁超怡爆抗拒裸浸溫泉　暉哥講韓語「求吻」Oppa

今晚（9日）《自然系女子旅行》又輪到林映暉（暉哥）、梁超怡（Joey）登場，目的地是濟洲西浦市的鳩鳴水溫泉。Joey表示泉水流出時會發出鴨子鳴叫的聲音而得名，亦有「救命水」的別稱，因為古時當地人用來治病。她補充鳩鳴水溫泉是當地首個公共溫泉，可容納1,000人共浴，而礦物含量豐富屬頂級溫泉。

暉哥、Joey今晚浸鳩鳴水溫泉。（公關提供）

Joey浸露天溫泉自爆抗拒裸浸

二人火速換上泳衣跟當地人一起露天浸溫泉，Joey自爆抗拒裸浸︰「一定要著泳衣，唔係好無安全惑。而且我係超級潔癖，如果所有人赤裸喺同一個池，我會覺得啲肌膚好似黐住其他人咁。」

Joey浸露天溫泉自爆抗拒裸浸。（公關提供）

店主出手幫助暉哥、Joey燒豬肉

來到濟州不能不試有豬肉界「和牛」稱號的濟州黑豬。暉哥、Joey來到餐廳等食時，老闆要求二人先戴上手袖及護目鏡等裝備，起先她們還不明所以，到老闆開始用木柴燒豬肉時，二人終於明白究竟，暉哥說︰「呢度要求客人要落手落腳燒，因為油花同煙太大，所以要戴護具。」到正式埋位時餐廳老闆看不過二人姐手姐腳，忍不住親自出手。品嚐過極品黑豬肉，二人接下來行程是到每日偶來市場掃街，韓國的市場跟香港街市一樣，提供乾濕貨物。

食韓國黑豬竟然要有手袖跟護目鏡裝備。（公關提供）

暉哥講韓語「求吻」韓國Oppa

作為吃貨二人組首要的當然是「搵食」，先後試勻橘子麻糬、黑豬肉炸丸子。當來到一檔燒海鮮檔時，暉哥被一班熱情的Oppa店員吸引，她自爆說︰「實不相瞞吖，嚟之前已經學咗一句對Oppa講嘅韓語『請吻我一下』。」嚇到身邊的Joey狂呼「Oh my God！」當暉哥跟一班Oppa店員以韓語深情說出這句時，逗得店內他們笑到不停。

暉哥逗得一班Oppa非常開心。（公關提供）

暉哥大浴缸大唱《別怪他》

最後暉哥、Joey來到下榻的5星級酒店，由世界級酒店設計大師設計，房間每晚收費約6,000港元，同時提供Fine Dining。房間設計美倫美奐，而最令暉哥滿意的是浴缸，可以整個人大字型浸浴。暉哥忍不住將花灑當咪高峰、浴缸當舞台，唱出兩句《別怪他》娛賓。