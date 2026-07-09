楊采妮因彭羚一試愛上禪柔　發長文憶同門情天后甜回五字隔空互動

現年52歲的楊采妮，90年代以玉女歌手身份出道，與同公司天后級歌手彭羚（Cass）份屬好友。婚後她定居新加坡，專注照顧家庭，近年雖已淡出幕前，但仍不時在社交媒體分享生活點滴，每次更新都引來大批粉絲關注。



楊采妮、彭羚、吳倩蓮三人同台演唱。（小紅書影片截圖）

憶述拉斯維加斯捧場往事

近日楊采妮在社交媒體分享自己做Gyrokinesis（禪柔運動）的短片，並發長文透露這項運動原來是受到彭羚的啟發。她憶述當年與彭羚同屬一家唱片公司，常常得到對方的鼓勵，最後一次見面是在拉斯維加斯，她坐在台下欣賞彭羚的演唱會：「她的歌聲深情又甜美，一開口便唱進我心坎裡。」後來彭羚專心照顧家庭，二人因此失聯多年，但楊采妮坦言一直將對方的好記掛在心中。

楊采妮做禪柔運動。（IG@charlieyoung_523）

楊采妮憶述昔日捧場往事。（IG@charlieyoung_523）

楊采妮睇到彭羚禪柔片段深受觸動

楊采妮透露，因為商台DJ雲妮（Vani）的關係，才得知彭羚現在已成為禪柔導師。她形容看到彭羚的禪柔片段時的感受：「能感覺到她身上所散發出來的自信光芒，每一舒一展都呈現出張力和自信。」深受感動的她當下便決定要親自嘗試，更在新加坡找到一位離家很近的好老師，趁著孩子上學時去學習。她詳細介紹這項運動：「禪柔強調的是核心出發的脊椎立體運動，主要動作是延伸、流動及開闊，每次課後我都感覺愉悅、開懷。」她更熱情向網民推薦：「我非常建議大家去試試！」

彭羚禪柔片段。（IG@casslamb）

彭羚隔空回應超暖心

帖文一出，彭羚隨即留言回應：「好掛住你呀」，楊采妮亦回覆：「miss you too! 我也好想上妳的lesson，妳知道嗎？我看妳的video能感受到妳的自在與快樂。」兩位昔日樂壇女神隔空互動，深厚的友誼令網民大呼感動。

楊采妮與彭羚份屬好友。（小紅書圖片）