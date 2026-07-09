楊明莊思明結婚放閃深情咀嘴　《愛回家》劇組全場起哄齊齊送祝福

無綫（TVB）長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》即將於本月正式落幕，令無數劇迷感到萬分不捨。不過在臨別之際，劇組戲裏戲外依舊充滿溫情！適逢劇中演員楊明與莊思明宣布將於8月2日在馬來西亞吉隆坡舉行婚禮，昨日（7月8日）台前幕後趁着難得齊人開工，「愛回家」大家庭索性在電視台餐廳（Canteen）大擺8圍，並由「豹哥」單立文請客，提早為這對準新人吃飯慶祝。

楊明與莊思明兩人已敲定於8月2日在馬來西亞的五星級酒店舉行盛大婚禮。

《愛回家》劇組預祝楊明莊思明結婚。（TVB）

豹哥單立文帶頭起哄 楊明作狀兩頭「咀」

辦喜事自然人人開心，席間氣氛極其高載。在劇中飾演「潮偉」的「豹哥」單立文親自帶領全場舉杯，為一對新人送上真摯祝福，興奮高呼：「我哋喺度恭祝佢哋，白頭到老，永結同心，早生貴子！」話音剛落，現場即時興奮起哄，齊聲大喊「咀佢！咀佢！」向來鬼馬愛玩的楊明隨即發揮搞笑本色，第一時間先是要「咀嘴」身旁的豹哥，引得全場哄堂大笑。

聽講全場由「豹哥」單立文請客。（TVB）

楊明都算同「豹哥」單立文「咀過」。（TVB）

全場爆笑過後，他才乖乖轉身與未婚妻莊思明來一個全場矚目的深情大咀嘴，瘋狂大曬恩愛，場面既甜蜜又浪漫！

楊明轉頭就同莊思明Kiss。（TVB）

拍足10年迎「畢業禮」 羅毓儀不捨落淚

《愛．回家》拍了將近10年，這次兼顧煞科與大婚預祝的聚會，對演員們來說如同大型畢業禮，眾人受訪時亦百感交集。

呂慧儀（長腳蟹）笑言自從劇中「龔水」（龔燁與熊若水）世紀結婚那次拍攝之後，今天絕對是這幾年來台前幕後最齊人、最震撼的一日。

呂慧儀話今次係「龔水」結婚後最齊人的一日。（TVB）

林淑敏（大小姐）強調《愛》劇雖然落幕，但大家這份家人般的感情不會散，戲外一定會繼續保持聯絡。

「大小姐」林淑敏表示劇中演員都會保持聯絡。（TVB）

許家傑（送水輝）接住話這次聚會就像參加中學畢業禮一樣，大家見面只有歡樂沒有負能量，十分珍惜這9、10年來累積的深厚感情。

「送水輝」許家傑話今天好似畢業禮。（TVB）

羅毓儀則感性得當場眼濕濕，無奈笑稱：「我本身以為我唔會唔捨得，但一入到服裝間，我就忍唔住」

羅毓儀一入到服裝間，就忍唔住直頭喊。（TVB）

劉丹見到現場人人送上祝福，丹爺隨即開玩笑指，劇中的長者嘻哈組合「大四喜」已經蠢蠢欲動，要一齊準備勁歌熱舞，到時在婚宴上送給這對準新人。