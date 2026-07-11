吳彥祖獲Brian粗口連篇狂讚　卻因被笑講嘢「乸型」罕見爆粗反擊

現年51歲的男神吳彥祖（Daniel）定居美國多年，日前他現身好友廿四味成員Brian（李凱賢）的YouTube頻道節目《Let’s Go Eat with Brian》。席間兩人無所不談，Brian更粗口連篇狂讚吳彥祖既孝順又完美，不過中途Brian突然笑吳彥祖講嘢「乸型」，隨即惹來吳彥祖罕見爆粗還擊。



吳彥祖現身好友廿四味成員Brian（李凱賢）的YouTube頻道節目《Let’s Go Eat with Brian》。（YouTube@Let’s Go Eat with Brian）

Brian連環爆粗狂讚老友孝順

節目中，吳彥祖透露，因為想囡囡與其爸爸多接觸而定居美國，自己亦多留在當地陪伴與照顧老人家。眼見老友如此重視家庭，Brian忍不住在鏡頭前大讚對方是個不折不扣的暖男孝子。一向真性情的Brian一邊粗口連篇一邊向吳彥祖大表欣賞之情：「你好X孝順喎，你真係唔怪得之咁多人都鍾意你，話你係Mr Perfect啦X街，樣又靚仔，X你又高。」面對老友突如其來的「粗口讚美」，坐在一旁的吳彥祖也只能無奈微笑。

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不忿被笑講嘢乸型罕見爆粗

不過，Brian隨即話鋒一轉，笑指吳彥祖並非完美：「好彩你講嘢有少少乸型啫，如果唔係真係X街呀，X你老X。」吳彥祖聽到後，罕有地對著鏡頭爆粗反擊：「咁講呀？乸型呀X你！」

罕見爆粗反擊！（IG@jbs8five2）