56歲楊婉儀與女兒同框逆齡如姊妹　近年全家福未見丈夫惹婚變揣測

現年56歲的1995年度香港小姐冠軍楊婉儀，自2019年攜同一對子女赴美國三藩市定居後，生活轉為低調。近日她在社交平台貼出與21歲長女王婷知（Hannah）結伴欣賞籃球賽的合照，母女二人的溫馨互動與凍齡外貌，隨即成為網民討論焦點。



母女二人睇籃球賽。（IG@winnieyyoung）

母女風格迥異

相中她容光煥發，皮膚緊緻飽滿，一頭清爽短髮配簡約白色V領T恤，打扮樸素，笑容燦爛並豎起拇指，狀態比起早年曝光的憔悴模樣明顯回春。與楊婉儀溫婉形象形成強烈對比的是，女兒Hannah以一身中性型格打扮亮相，頭戴迷彩鴨舌帽，身穿寬鬆黑色衛衣及破洞牛仔褲，嘴角更佩戴唇環，前衛風格與媽媽截然不同。雖然母女穿衣風格南轅北轍，但Hannah五官深邃、雙眸靈動，與媽媽猶如餅印，難怪楊婉儀一直暱稱女兒為「Mini Me」。二人同框畫面異常和諧，足見感情極佳，Hannah更追隨媽媽步伐，就讀楊婉儀的母校三藩市州立大學，母女同樣是「學霸」。

母女風格迥異。（IG@winnieyyoung）

曾因丈夫財困移美展開新生活

回顧楊婉儀的演藝生涯，她1995年贏得港姐冠軍後加入TVB，憑《真情》中「石敏」及《戇夫成龍》中「楊佩君」等角色成功入屋。事業高峰期她與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，淡出幕前轉戰教育界，可惜後來丈夫捲入財務問題，令她承受巨大壓力。2019年她毅然帶同子女移居美國展開新生活，近年幾乎每日堅持跑步，從她分享的運動自拍照可見，她身穿「三藩市馬拉松」運動T恤，勤做有氧運動，獲網民大讚逆齡回春。而近年一家合照未見王瑞勳蹤影，亦惹來外界對其婚姻狀況的揣測。

每日堅持跑步。（IG@winnieyyoung）