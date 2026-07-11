i-dle Minnie超狂背景公開　含金湯匙出世家開度假村　劉在錫嚇傻

韓國人氣女團i-dle成員 Minnie 近日作客經典綜藝節目《Running Man》，在節目中不僅展現了親和力，更意外揭開了她如「真人公主」般的顯赫家世，引發主持群與粉絲的高度關注。



傳聞中的「泰國富豪」！Minnie家族經營度假村驚呆眾人

節目一開始，金鍾國便提到：「聽說 Minnie 真的很有錢，是含著金湯匙出生的。」面對主持群的追問，Minnie 雖然害羞地表示「當歌手是我的夢想」，但隨後在對話中無意間透露出的資訊，卻讓現場陷入瘋狂。

當劉在錫詢問 Minnie 何時回泰國時，她大方邀請成員們：「請一定要來我們的度假村玩！」這句「我們的度假村」讓主持群當場傻眼，紛紛驚呼：「妳家竟然有度假村？」字幕更補充提到，Minnie 家族在泰國不僅擁有多處房產，更經營著佔地廣大的度假村。儘管 Minnie 謙虛表示度假村不在曼谷，而是在郊區，但主持群仍興奮地表示想去泰國錄製特輯，甚至開玩笑地要 Minnie 承包住宿費。

神準算命師指點：一定要出國發展才會紅

除了驚人的家世，Minnie 還在移動的車內分享了泰國特有的文化，透露家族有一位「專屬算命師」。她表示，在決定來韓國發展前，內心曾有過掙扎，但那位算命師當時就鐵口直斷：

Minnie 一定要出國發展才會成功。

如今 Minnie 隨 (G)I-DLE 在全球爆紅，印證了當初的預言。不僅如此，Minnie 還透露算命師曾預言她隔年會拍電影，當時她還半信半疑，沒想到不久後真的接到了泰國版《我的失憶女友》的邀約並擔任主角。種種「神準預言」讓《Running Man》成員們聽得目瞪口呆，直呼：「那位算命師真的是神人！」

i-dle成員Minnie（Instagram@min.nicha）

Minnie「真人公主」形象圈粉無數

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Minnie在節目中曝光家族經營度假村後，也在韓國網路掀起熱烈討論。不少網友認為，《Running Man》製作單位應該趁勢推出「泰國特輯」，甚至直接到Minnie家族的度假村拍攝，直呼「光是在度假村玩尋寶、間諜任務就能拍好幾集」、「這根本是現成的企劃」、「如果真的成行一定會超精彩」。也有不少人期待(G)I-DLE全員一起參與錄製，認為勢必能創造更多笑料。

此外，許多觀眾也被Minnie開朗、不做作的個性圈粉，紛紛留言表示「第一次在《Running Man》看到Minnie，真的又可愛又有親和力」、「明明是富豪千金卻這麼努力追夢，很有魅力」、「這集真的太好笑了」。還有人笑稱，Minnie一句「歡迎來我們家的度假村」，簡直就是最成功的宣傳，若《Running Man》真的前往拍攝，不僅節目效果十足，也能替度假村帶來驚人的曝光度。

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