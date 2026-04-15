柯震東、舒華被爆秘戀1年半　傳已帶回家見父母　昔頻繁隔空傳情

柯震東1年半前跟韓團I-dle的舒華爆緋聞，兩人被指隔空傳情，但女方粉絲採反對態度。據「鏡週刊」報導，柯震東已將舒華帶回家見父母，獲柯爸、柯媽認可，柯媽更讚她「大方有家教」。



舒華和柯震東原本無交集，但2024年現身柯震東生日趴，跟李李仁、陶晶瑩、賈靜雯等人留下大合照。

柯震東1年半前和I-dle的舒華合影親密顯露端倪：

更多葉舒華、柯震東照片：

+ 13

接下來舒華發IG、柯震東留閉眼微笑符號，不但被網友解讀放閃，還登上韓媒。

但因柯震東過往黑歷史，他慘遭舒華粉絲反彈出征。

而舒華在風波後，不但沒有直接否認戀情，發的長文被認為是「護愛」。週刊也指「消息人士」，這份戀情在韓團以及粉絲壓力下無法曝光，但柯媽曾在親友聚會上並不避談舒華。

舒華近來跟台灣緣份特別深，除擔任桃園市觀光大使，參與2檔台綜，也將主演導演阮鳳儀新片，隨著返台時間愈多，也傳出跟柯震東經常在一起。

但對此，柯震東經紀人以「莫名消息無法回應」回應。

【延伸閱讀】《折腰》劉宇寧宋祖兒被爆地下戀？戲外甜蜜牽手 曾下榻同個酒店（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

啦啦隊女神孟潔傳喜訊！馮晨軒「杜拜浪漫求婚」 姐弟戀修成正果

熱搜驚見緋聞！許光漢、周子瑜被造謠戀情 粉絲怒嗆：連同框都沒有

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】