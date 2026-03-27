i-dle舒華宣布殺入影視圈　首拍電影獲金馬導演阮鳳儀欽點做女一

i-dle台灣成員葉舒華之前一直都有表示想要進軍影視圈的夢想。



而3月26日舒華終於確認將首次電影主演出演她的第一部電影《幸福快樂的日子》，並聯手靠著《美國女孩》橫掃各大獎項的金馬導演阮鳳儀，令粉絲都相當期待！

舒華（Instagram@yeh.shaa_）

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舒華首部大銀幕演出！確認主演《幸福快樂的日子》！

CUBE娛樂女團i-dle成員葉舒華3月初才剛到台北大巨蛋與成員完成首次大巨蛋演唱會，3月26日又帶來了全新好消息。之前就一直有個女演員夢的舒華終於成功在今日公開了自己首部電影主演的消息，確認將聯手以《美國女孩》獲得海內外好評的金馬導演阮鳳儀睽違五年的全新電影作品《幸福快樂的日子》！對於出演，舒華興奮表示她之前就是《美國女孩》的粉絲，所以透過這次演員初體驗展現全新的面貌，讓她相當期待能讓粉絲們看到嶄新的自己！

阮鳳儀（影片擷圖）

葉演員終於要來了！期待舒華的首次大銀幕表現！

在這次《幸福快樂的日子》中，舒華將飾演女主角林家琪，在家中身為妹妹的她，經過愛情長跑多年後開始猶豫自己人生下一步該怎麼走的時候，她意外邂逅了一隻流浪貓，這個意外的機緣也改變了她對人生的觀點。導演阮鳳儀表示看中舒華一方面是她一直都很喜歡和新演員合作，也是因為舒華具備了獨特的魅力，期待葉演員首次大銀幕會如何表現！

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