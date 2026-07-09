《大長今》中殿娘娘息影多年　56歲頂優雅白髮現身　超狂近況起底

曾在風靡全亞洲的經典韓劇《大長今》中以溫柔端莊的「文定王后」一角深植人心的韓國女星朴貞淑，戲後淡出螢光幕。直到最近，她無預警作客 YouTube 訪談節目《조은주의 Q》，驚喜露面。她頂著一頭極具知性美的自然白髮現身，氣質優雅，立刻掀起網友熱烈討論。



根據《韓經網》、《STARNEWS》等韓媒綜合報導，早已徹底告別演藝圈的她，目前正擔任首爾市女性家族基金會的代表理事（執行長），在公共服務與兩性平權領域開創出亮眼的事業第二春。

《大長今》「文定王后」朴貞淑（YouTube@조은주의 Q）

從王牌主持到國際外交！超狂學霸履歷曝光網全跪了

+ 1

回顧朴貞淑的演藝生涯，她不僅憑藉精湛演技征服觀眾，過往更是韓國各大電視台爭相邀請的王牌主持人。然而在淡出影劇圈後，她選擇踏上一條完全不同的道路，積極投入學術研究與社會公益領域。她不僅曾出任由比爾蓋茲創立的「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）韓國代表，負責國際外交事務，如今更升任公職高層。職涯轉變跨界幅度極大，強大的領導能力與國際視野更讓外界讚嘆不已。

卸下明星光環改當社會公僕！韓國演藝圈掀「轉戰公共領域」新風潮

而根據韓媒《10 Asia》報導，不僅「大長今中殿娘娘」華麗轉身，近年來越來越多具備高社會影響力的公眾人物，在卸下明星光環後，不選擇經營副業或退居幕後，而是傾向將自身影響力回饋給社會，進而投身非營利組織或政府核心機構。朴貞淑從閃光燈焦點成功蛻變為推動性別平等與家庭福利的社會人士，為演藝人員轉型樹立了不可多得的全新典範。

延伸閱讀：李英愛罕有現身大回春比《大長今》更年輕 與張凌赫同框大讚靚仔

+ 1

延伸閱讀：

周興哲苦等2年多來了 ！「台版梨泰院」踏上追父悲劇死亡真相之路

「男友生日 vs 偶像簽名會」選哪個？Netflix《母胎單身戀愛大作戰2》迷妹秒答驚呆主持人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】