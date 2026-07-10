呂頌賢去年昏迷入ICU搶救　誤以為劉德華探病記憶錯亂鬧醫護

憑藉1996年TVB經典金庸劇《笑傲江湖》中「令狐沖」一角深植人心的資深藝人呂頌賢，近年主力在內地生活及發展。日前，他接受好友李婉華與劉雅麗的YouTube節目《華麗邂逅》訪問，首度驚爆自己去年曾因肺部遭細菌嚴重感染而一度病危、被送入ICU搶救的驚險過程，引起網民熱烈討論。

呂頌賢親述重生之路。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

呂頌賢澄清昏迷5天非14天

呂頌賢在訪問中透露，去年在拍劇期間已感到身體不適，但由於當時完全沒有發燒、咳嗽等感冒病徵，僅僅覺得異常疲倦，因此他以為只是普通過勞而未有即時求醫。豈料病情發展迅速，細菌早已悄悄擴散至他的多個器官，甚至影響到大腦，引致抽筋並陷入昏迷，被緊急送進ICU搶救。雖然外界一度盛傳他「死過翻生」且昏迷了長達14天，但呂頌賢在節目中親自澄清：「我昏迷了5天，醫生每天跟我太太說我還沒醒，她非常擔心。」

呂頌賢陷昏迷令太太麥景婷憂心忡忡。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

誤以為劉德華探病 醒後神智不清「鬧醫護」

呂頌賢透露自己在意識模糊的昏迷期間，在意識模糊中見到天王劉德華。他憶述：「其中有個片段令我非常深刻，見到一個姑娘行過來，說『咦，劉德華走咗啦？他來了一整晚，找你。』」呂頌賢當時心想：「沒理由的，我又不認識他，為甚麼突然知道我不舒服而來探望我呢？」當時夢中的他更感嘆：「錯過了，慘了。」令李婉華與劉雅麗不禁大笑。

呂頌賢坦言自己剛甦醒初期，由於大腦缺氧及藥物影響，神智及記憶一度非常混亂。他笑稱當時自己完全不講理，堅稱自己的手機藏在眼鏡盒裡，還因此與病房護士發生爭執：「我叫護士拿手機給我，她說老婆沒給我，我還罵她，叫她拿來！」事後逐漸恢復清醒的他，才驚覺自己當時鬧了個大笑話，並對無辜被罵的醫護人員感到非常抱歉。