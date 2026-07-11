李濬榮自爆U-KISS時期零收入辛酸史　超市夜班撞見經理人丟臉淚崩

撰文：TVBS新聞網
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韓國演員李濬榮這幾年榮登一線，擁有《弱美男英雄Class 2》、《24小時健身俱樂部》等主演韓劇。

不過除了演員身份，實際上他過去還是男團U-KISS的成員。只是U-KISS作為偶像團體有認知度卻沒能爆紅，許多成員都只能各自找頭路苦撐。李濬榮就表示自己當時實在沒行程可跑也沒收入，只能去超商打工。沒想到偶然遇到公司經紀人，讓他覺得丟臉到淚崩。

李濬榮（Instagram@real_2junyoung）

入伍前吐露心聲　零收入超商打工

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U-KISS於2008年出道，李濬榮則是2014年「補位」進入到團中，當時藝名為「Jun」，年僅17歲。李濬榮這幾年終於以演員身份熬出頭，7月21日即將入伍，他也把握這段期間上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享自己蛻變的過程。

由於李濬榮是以新成員身份加入U-KISS，為了出道後能跟上其他成員的腳步，當時在短時間內一口氣學會大概20多首團體原本的歌曲跟舞蹈。只是U-KISS當時在韓國國內的活動轉少，讓李濬榮經歷了一段漫長的空白期。回想這段期間，他更不禁感慨：

當我在看大型頒獎典禮時，同輩都在舞台上接受喝采，讓我心想『都做一樣的工作，為什麼我會是這樣呢？』
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撞見經紀人淚崩　苦熬百次試鏡

U-KISS沒有活動，李濬榮也沒有個人行程，更沒有收入，這讓他不得不在家裡附近的超商當大夜班打工。尷尬的是，就在他最難熬的時期，居然在打工的超商遇到公司的經紀人來買煙，李濬榮回憶：「經紀人大哥來買煙，當時我真的覺得很丟臉。真的很不想被發現，但我一句話都說不出口，只能哭個不停。」甚至經紀人把李濬榮送回家之後自己也哭了。

不過李濬榮即便處在這麼艱辛的狀況下，還是沒放棄星路，反而把握空閒期間接觸演戲，找劇本自學演技。雖然演員路同樣不好走，李濬榮曾經試鏡100多次都落選，還因為偶像出身而被嫌棄「不要造成困擾，請回吧」。但李濬榮一直想著自己會成功，也堅持走下去。2017年他演出《付岩洞復仇者們》展露頭角，緊接著《假面女郎》、《苦盡柑來遇見你》都能看到他身影，近年也有《新進社員姜會長》、《Four Hands》等主演作品。

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