韓歌后張允瀞母親涉詐騙失聯　爆留遺書呃記者已輕生再扮病呃女錢

韓國歌手張允瀞出道超過20年，她2004年以一曲《我的媽》（어머나）紅遍當地，多次榮獲三大電視台的大賞，由於重新把韓式老歌「trot」推向國民市場，也被稱為「國民演歌女王」。



過去張允瀞跟母親陸姓女子因為財務糾紛而斷絕往來，然而日前傳出陸女利用張允瀞的名義招搖撞騙，受害者告上警局。陸女因為掌握不到信用卡、手機使用的行跡，被認為可能已經死亡，還有媒體取得陸女疑似自盡前的最後信件。

張允瀞（Instagram@jangmasteryj）

涉詐欺驚爆失聯 突傳遺書疑輕生

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首先根據韓媒《THE FACT》掌握之資料，陸女3月開始就離開原本的住處，輾轉於考試院等地方下榻，每隔幾天就會換地方住，警方已將其列為行蹤不明，正在持續追蹤她的下落，然而6月18日陸女傳了一封長篇訊息給該媒體的資深記者後就徹底失聯。

張允瀞的母親6月傳了一封疑似遺書的訊息給記者後就消失。（THE FACT）

陸女在訊息中提到：

如果能有一個可以回去的家，能親手做一頓熱騰騰的飯來吃，那該有多好。越來越痛苦，每天以淚洗面。與其像流浪漢一樣到處漂泊，不如……這大概是我最後一封文字了，真的很抱歉一直讓您操心，祝您健健康康、萬事如意，請多保重。

陸女還請這位記者轉交另一封信給張允瀞。

知情人狠撕假面具 踢爆假罹癌討錢

不過另一媒體《體育京鄉》則獲得完全相反的調查結果。一位業界人士A某透露，陸女4月起幾乎每晚都會聯絡自己，還會寄一些文件聲稱自己罹患癌症末期，但這些都是用來向張允瀞討錢的假資料。A某還爆料，「陸女說要從楊花大橋跳橋，但3天後她又會整個人好端端地打電話來。」由於A某一直接到陸女揚言自盡的電話，實在不堪其擾，最後乾脆封鎖對方。

業界人士爆料張允瀞的媽媽根本在裝病，還跟「朋友」到處遊山玩水。（YouTube@JTBC）

A某還爆料警方之所以無法掌握到陸女的行蹤，是因為她不用自己名義的信用卡，而是使用一張其他男性名義的金融卡。陸女還會傳跟朋友到處遊山玩水的照片，1月也跑去釜山泡溫泉，但A某稱這些「朋友」都是詐騙的受害者。A某拜訪過陸女之前位在首爾松坡區的住處，沒想到居然有許多「監獄同期」齊聚一堂，陸女稱是找這些人一起做法拍屋競標的投資。

陸女還會在好友面前一起講張允瀞的壞話，把資料發給大家，要朋友一起搞垮張允瀞。種種誇張行徑都讓A某深深為了張允瀞感到不捨，原因就是當陸女坐牢的時候，張允瀞還會幫忙把入獄保管金存起來，陸女出獄後張允瀞更透過多種管道提供生活費，「張允瀞作為女兒應盡的責任都盡了。外界批評她逼死自己的母親，這種說法實在很讓人遺憾。」

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