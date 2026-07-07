黑白大廚白種元自封「薄切五花肉始祖」遭法院推翻：無需獨創技藝

韓國知名餐飲大亨白種元近期因「薄切五花肉」的創始人爭議鬧上法庭，最終法院判決認定白種元並非該吃法的最初發明者。白種元過去多次對外表示，自己於1993年經營餐廳時，因誤買切火腿機而意外切出捲曲的薄切五花肉，並於1998年註冊相關商標。然而，一名YouTuber製作影片提出質疑，指出早在1980年代，釜山與光州等地的餐廳，就已經在販售這類薄片五花肉。對此，白種元旗下的加盟店主以散播虛假事實導致營收下滑為由，向該YouTuber提起損害賠償訴訟。



水原地方法院安陽分院做出原告敗訴的判決。法官指出，將冷凍肉以切肉機薄切自然會呈現捲曲狀，這並不需要獨創的烹飪技術，同時法院也採信早在白種元販售前，釜山草梁一帶就已廣泛流行此吃法的證據。法院認定該YouTuber的影片具有公益事實查核目的，因此駁回加盟店主的請求。白種元所屬公司則聲明，該訴訟為加盟主個人行為，但總部未來會研擬保護措施以防加盟店主受害。

白種元自稱發明「薄切五花肉」 遭法庭踢爆非最初始祖▼▼▼

+ 2

除了商標爭議，白種元先前也捲入食品原產地標示不實的風波，不過經檢方調查後，已於2026年初獲判無嫌疑不起訴處分。整宗連串風波的導火線始於2025年初的午餐肉罐頭事件。白種元當時推出自家品牌午餐肉罐頭，主打使用100%韓國本土豬肉並以限時折扣大肆宣傳。然而隨後遭消費者揭發，該產品實際豬肉含量僅有85%，低於市面競爭商品，且所謂的折扣被指控是先拉高定價再打折，引發欺騙消費者的質疑。

緊接著，一向提倡支持韓國在地農業的白種元，其集團旗下多款產品亦爆發原產地標示不實爭議。包含白石大醬、韓信酒館辣炒章魚等調理包，被查出實際使用中國產大豆與大蒜，以及來自美國與加拿大的小麥粉。連鎖品牌白咖啡的紅薯包與即食蓋飯粥等產品，也分別被指出含有中國產原料與越南養殖蝦。

除了商標爭議，白種元先前也捲入食品原產地標示不實的風波。（Reddit）

韓國「餐飲教父」白種元近年因主持《黑白大廚：料理階級大戰》等熱門節目，在亞洲人氣達到巔峰。然而自2025年起，他與其餐飲集團「The Born Korea」一連爆發多起重大爭議，涵蓋食安法規、廣告不實、企業誠信及濫權疑慮，導致他多年累積的「良心企業家」與「愛國廚神」形象嚴重受損，並於2025年5月宣布全面暫停演藝活動以示反省。

【延伸閱讀】女主播拒愛狂迷 遭其自製炸彈炸致臉部嚴重燒傷 惡徒開庭拒認罪

+ 6

延伸閱讀：

搭機別穿短褲！資深空服曝「到處都是細菌」 點名3家航空

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】