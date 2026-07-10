自然系女子旅行｜林映暉比堅尼歎溫泉　梁超怡語出驚人自誇嘴功勁

撰文：小白
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TVB Plus（82台）新一輯王牌旅遊節目《自然系女子旅行》逢周四晚10點05分及周五晚10點播映。林映暉（暉哥）第三度擔任主持會聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新人遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，介紹當地好山好水。

暉哥、Joey享受一早便享受酒店的無邊際泳池。（官方提供圖片）

自然系女子旅行｜暉哥唔識游水竟有潛水牌

今晚（10日）一集林映暉（暉哥）、梁超怡（Joey）延續昨晚5星級酒店之旅，一覺醒來二人已急不及待換上泳衣，享受店內的無邊際泳池。暉哥還是首次浸這款泳池，更自爆收藏秘密，她有點不好意思說︰「其實我有小小驚，因為我唔係好熟水性，我唔識游水，因為好驚浸親。不過有個fun fact同你分享，我唔識游水，但我有潛水牌……」她解釋穿上潛水衣、戴起氧氣筒，便有份莫名的安全感，是她考潛水牌的原因。無獨有偶Joey亦不通泳術，要她下水先要符合一樣要求︰「我唔可以係大海潛水，因為會驚見到好多魚、又會擔心唔夠氧氣。我落水一定要腳掂到地。」

原來暉哥、Joey都不懂水性。（官方提供圖片）
原來暉哥、Joey都不懂水性。（官方提供圖片）

接下來的介紹仍然跟水有關，她們參觀一座由澡堂跟水上樂園改建而成的神秘澡堂水世界，內裏分成不同區間，提供不同玩樂。二人玩得投入之際，暉哥即興跳起了拉丁舞，悲劇亦由此發生。她跳不到兩步，腳下一跣跌了個兩腳朝天，難得她落地依然保持笑容，深明「The show must go on」的道理。

參觀由澡堂跟水上樂園改建而成的水世界。（官方提供圖片）
二人即興跳起拉丁舞。（官方提供圖片）
暉哥跣腳連環睇。（官方提供圖片）

自然系女子旅行｜超怡自誇「嘴功」了得

今集二人繼續浸不停，接住介紹的巴德池特色是泉水來自韓國最深泉源，而且獲國家級健康溫泉認證，暉哥表示溫泉屬於無色無味的碳酸泉水，即一般人稱的「美人湯」。Joey作為《自然系》的新丁，向前輩暉哥提出疑問，她說︰「你拍咗咁多輯《自然系》，浸過好多溫泉，點解每次落水你都好似好緊張、好驚咁？」暉哥解釋因為著比堅尼出鏡會害羞，但當拍攝開始就會自然投入。

二人浸的美人湯越浸越靚。（官方提供圖片）
二人浸的美人湯越浸越靚。（官方提供圖片）
多方向噴嘴照顧身體不同部位。（官方提供圖片）

她們來到室內按摩池，暉哥推薦必試這處的「嘴功」，她解釋池內裝有多方向噴嘴，可噴射身體不同部位，提高水療效果。想不到斯斯文文的Joey此時來個大逆轉，語出驚人說︰「仲以為你話咩添，我啲嘴功都好勁，你要唔要試下吖。」最後二人試齊七款不同噴嘴後，大表滿足。

Joey自誇嘴功了得。（官方提供圖片）
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