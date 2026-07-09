江湖見｜米雪爆當年演黃蓉靠自己打光　黎耀祥重現李連英作揖侍奉

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》，逢周一至五晚上9時30分翡翠台播出第二季。今季兩師兄弟沿着黃河長江一帶，尋找金庸筆下的錦繡山河之餘，還會追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡，並增設嘉賓訪談環節。

今集黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）將搭船入去桃花島。（官方提供圖片）

江湖見｜米雪黎耀祥相隔14年再合作

今晚（9日）一集《江湖見》，再有第二位嘉賓登場，她就是電視史上第一位飾演「黃蓉」的米雪姐，在舟山會合祥哥與麥包的米雪姐，更以「第一代黃蓉」身份，帶二人到真正的桃花島大開眼界，大談金庸筆下「桃花島」的真正由來！由於祥哥與米雪姐自《大太監》後已未有再合作，二人當時在劇中分別飾演慈禧太后及李連英，今次難得相隔14年再度碰頭，祥哥即時向米雪姐作揖高呼「太后吉祥」！談到當年拍攝《秀才遇著兵》首度與米雪姐合作，祥哥笑言「好開心」：「你知唔知我自細就睇你黃蓉。」

祥哥一見到米雪就作揖。（官方提供圖片）

祥哥同米雪第一次合作係《秀才遇著兵》。（官方提供圖片）

江湖見｜米雪笑談昔日被選中趣事

除了遊歷桃花島好山好水，三人還品嚐了色香味俱全的黃魚宴，席間祥哥再度「李連英」上身，恭敬地為米雪夾餸，但對麥包訴求卻完全懶理，「差別待遇」十分搞笑。難得有嘉賓同行，祥哥及麥包自然「打爛沙盤問到篤」，問到米雪姐當年被選中演黃蓉一角感受時，她竟笑言不知道黃蓉是誰：「當時我記得係1976年，我哋幾個男仔女仔畀人揀中，我問過啲女同學，大家都未睇過武俠小說嘅，大家都唔知黃蓉定穆念慈邊個係主角，一睇小說，先知道：『嘩！原來咁多戲』。」米雪姐又謂全靠演了黃蓉，讓她年紀輕輕已學識點做人，坦言深受這個角色影響：「睇《射鵰》發現黃蓉古靈精怪、見人講人話，同埋要發惡嗰時就惡，對周伯通惡，但對洪七公就嗲啲，氹佢攞功夫時仲會煮嘢佢食。」

祥哥幫米雪姐殷勤夾餸。（官方提供圖片）

「媽咪版黃蓉」（官方提供圖片）

江湖見｜米雪難忘昔日拍劇往事

米雪姐還開心share了昔日拍劇飛紙仔及在片場自己為自己打反光板的有趣經歷：「今晚拍完，今晚剪接加效果，聽日就出街架喇」、「我哋自己揦住塊反光板，問燈光師攝影師得唔得，然後就講對白架喇。」米雪姐續指，當年由於拍攝時間緊逼，試過04再接06，故經常「未落妝就瞓覺」：「慳番啲瞓覺時間嘛，第二朝起身係咁易抹一抹，再補番啲粉落去。」另飾演過年青版及媽咪版黃蓉的米雪，還會大談演繹不同年紀黃蓉的不同之處，想聽米雪姐話當年，以及見識真正桃花島，記住密切留意《江湖見》。

估唔到米雪當年原本並唔知道自己接咗咁勁嘅角色。（官方提供圖片）

佢即場示範當年點樣自己幫自己打光。（官方提供圖片）

除了與嘉賓同遊及訪談環節，祥哥與麥包還走訪了寧波幫博物館，親述一手創辦影視王國的邵逸夫，以及「世界船王」包玉剛、董浩雲等在商界的豐功偉業，以及如何秉承寧波商人精神，講錢講信譽講道義之餘，還「擔道德」為培育下一代出錢出力！二人又到了全世界三大最古老私人圖書館之一的「天一閣」，見識一望無際的超大型藏書閣，親述書閣主人如何「我為書狂」之餘，還分享了天一閣大有學問的防火竅妙，萬勿錯過。

寧波幫博物館（官方提供圖片）