翁虹驚爆曾與二姐「絕交10年」　回港親下廚招待大和解相擁而泣

現年57歲的「凍齡女神」翁虹自1989年勇奪亞洲小姐冠軍以來，美貌數十年如一日，歲月彷彿從未在她身上留下痕跡。她與第二任丈夫劉冠廷育有愛女劉蒔（Crystal），一家三口向來美滿幸福。不過，由於老公與女兒目前長居美國，獨自一人的翁虹難免加倍思親。近日，她就在社交平台分享了一段回港與二姐重聚的催淚影片，不僅親自下廚，更首度含淚揭開一段曾因誤會「斷聯10年」的感人姊妹情。

翁虹親自下廚招待姊妹。（小紅書@翁虹）

翁虹大騷廚藝自爆：咖喱雞秘方師承前度

影片中，隻身回港的翁虹第一時間直奔灣仔街市，只為久未見面的二姐親手炮製一頓充滿家庭溫暖的「三餸一湯」，菜單包括：菜心炒牛肉、家傳咖喱雞、鮮甜白灼蝦、魚頭豆腐湯。在街市選購食材時，翁虹表現得相當熟練接地氣。在廚房大顯身手期間，她更展現幽默本色大方爆料，透露自己這道招牌「咖喱雞」的獨門秘方，其實是當年向某任前度男友學回來的。雖然從買菜到洗切、烹調足足歷時數小時，但她全程一絲不苟，只為讓姐姐品嚐到充滿愛意的一餐。

翁虹回到香港，第一時間直奔灣仔街市，為與久未見面的二姐飯敍。（小紅書@翁虹）

飯敍變大型催淚現場：那10年你不理我真的很難過

當兩姊妹終於見面並深情擁抱後，飯桌上隨即演變成真情流露的現場。翁虹一邊吃飯，一邊含淚剖白這段隱藏多年的姊妹心結。她坦言，兩人當年因為一場誤會，竟然整整十年完全沒有聯絡，在最親的人面前形同陌路：「那10年你不理我，我真的覺得很難過的。」

幸好後來發生了一些契機，才讓這對親姊妹冰釋前嫌、重歸於好，如今的感情甚至比以前更勝從前。翁虹在鏡頭前數度哽咽落淚，感念姐姐多年來「無怨無悔、無償的幫我」，並痛心自己以前從未正式向姐姐說聲謝謝。影片最後，她再度淚流滿面地張開雙臂擁抱二姐，並感性道出家庭的真諦：「家人就是不管發生了甚麼，依舊會在你身旁。即使我們因為誤會整整10年沒聯繫，但我知道，只要我一回頭，你們永遠在我身後。」

翁虹痛心與二姐因誤會10年斷聯。（小紅書@翁虹）