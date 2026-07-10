楊詩敏上葉念琛網台剖白演藝路　坦言一場戲拍到「入唔返出嚟」

舞台劇出身、憑電影《正義迴廊》首度入圍金像獎「最佳女配角」的楊詩敏（蝦頭），日前獲邀擔任葉念琛YouTube頻道《Meaningful》王牌節目《琛導Casting》嘉賓，與導演葉念琛進行深度對談。蝦頭在訪問中罕有地剖白入行多年的關鍵轉捩點，包括當年因對舞台劇的執著而推卻《男親女愛》的演出機會，以及憑《正義迴廊》唐文珊一角突破喜劇框框的創作過程。

蝦頭在訪問中罕有地剖白入行多年的關鍵轉捩點。（公關提供）

錯失《男親女愛》：監製首選卻因醉心舞台推Job

蝦頭在訪問中透露，當年《男親女愛》開拍前，監製徐正康曾找她試鏡，角色是小儀的「Happy」。她自言試鏡表現出色，監製已跟她商討拍攝詳情，角色基本上已是她的囊中物。然而，當時她正醉心舞台劇，面對電視劇的黃金機會，她選擇了留在劇場：「咦，但係我要做舞台劇㗎喎。」

事隔多年重提此事，蝦頭坦言當時的想法很單純——有舞台劇機會便不應放棄，卻未有考慮電視劇能帶來的入屋效應。她笑言自己是個「唔識表達自己嘅人，個人太過直白，又唔識修飾、又唔識婉轉」。幸而後來獲另一位監製文偉鴻賞識，憑《My盛Lady》成功入屋，總算沒有被觀眾遺忘。

自薦「扮徐子珊」爆紅。（公關提供）

自薦「扮徐子珊」爆紅 試造型全場大笑

蝦頭在訪問中詳細分享《My盛Lady》「扮徐子珊」橋段的創作過程。她透露，當年得知該劇由黃子華和徐子珊主演後，便向監製「自薦」，原來她做舞台劇時已習慣戴長假髮扮徐子珊，更即場拿出照片給監製看：「我一畀啲相佢哋睇呢，笑到佢哋反艇！因為佢哋冇辦法，點解坐喺我面前呢個菇頭嘅女仔，戴個假髮會變咗另一個人？」監製靈機一觸，決定將「扮徐子珊」變成劇中爆點。蝦頭照抄子珊的長直髮、西裝褸配短褲造型，一試完造型已令全場捧腹大笑。她坦言：「好唔好意思呀子珊，我諗佢冇嬲我嘅。」而在專訪中，蝦頭更告訴葉念琛，其實她最鍾意扮鄧麗欣，並問葉導幾時搵佢做阿寶。

自薦「扮徐子珊」爆紅。（公關提供）

憑《正義迴廊》首獲金像提名 一場戲拍到「入唔返出嚟」

談及事業轉捩點，蝦頭直言電影《正義迴廊》中的唐文珊一角對她意義重大。她在訪問中分享拍攝法庭作證一幕的準備過程。由於該場戲是整個案件的轉捩點，若無法打動觀眾「戲就敗在我身上」。蝦頭透露，導演何爵天最初要求她「輕一點﹑生活感多一點」，但她因說話「字正腔圓」而一直未能進入角色，直至有朋友當頭棒喝：「怪不得，你說話這麼字正腔圓……為什麼這一段突然又像演獨白那樣講呢？」她才意識到唐文珊「不是一個很容易表達自己的人」，於是調整演繹方式，終於進入角色。

蝦頭坦言，拍攝當日「非常緊張」，加上正值疫情，壓力極大。她更透露拍攝該場戲後首次覺得自己「抽離唔到角色」：「這個角色真是平凡人，不似平時演的一樣有個性，很不同。往時的角色都是搞笑或聰明，這次演一個普通人，不太懂得表達的人，因此演出上都投入進去，然後真情流露了。」她憑此角色首度獲提名香港電影金像獎「最佳女配角」，更獲林海峰點名大讚！

憑《正義迴廊》首獲金像提名。（公關提供）

最新舞台劇《唔妥你還是愛你》7月上演 與譚偉權相隔多年再續戲緣

蝦頭最近忙於籌備即將在7月上演的最新舞台劇音樂騷《唔妥你還是愛你》，與同樣畢業於演藝學院的譚偉權（Gary哥哥）首度正式合作。原來二人的緣分始於蝦頭18歲初入演藝學院時，當時她獲選參與Gary哥哥主演的音樂劇《遇上1941的女孩》擔任和音，蝦頭回憶：「當年見到師兄師姐又唱又跳好正，我同自己講要俾心機讀書，將來都要俾好嘅表演大家睇。」

事隔多年，二人終能再度同台。《唔妥你還是愛你》由盧俊豪執導，以「追、求、定、結、離」為故事軸線，配合觀眾熟悉的經典流行歌曲，唱盡男女間的哀怨情仇。宣傳口號「前世欠咗你，今世笑住還」及「你係啱嘅，我都冇錯囉」幽默道出愛情中的無奈與包容。由於觀眾反應熱烈，演出已由原定6場加開至13場。

蝦頭透露演出將保留她標誌式的棟篤笑互動環節，更會請觀眾上台一齊玩。她為演出積極備戰，成功減磅，以貼身高叉黑色露肩裙展現健康美態，笑言：「過去大半年積極為人生作好準備，努力追求身體健康。剛好遇上這個演出機會，讓我能與Gary哥哥一同又演又唱。」