袁偉豪大曬法拉利引馬國明讚靚　「3億駙馬」神回「畢生嘅積蓄」

現年45歲的TVB小生袁偉豪（Ben）向來是圈中出名的愛車之人，近日他在社交平台大曬影片，分享自己為座駕進行美容保養的過程。片中的主角是一輛鮮黃色、保養得一塵不染的經典法拉利Ferrari F355 Berlinetta，流線型車身與復古彈出式頭燈閃閃發光，瞬間吸引大批車迷目光。

袁偉豪（Ben）分享自己為愛車進行美容保養的影片。（IG@benontheroad）

袁偉豪這輛經典法拉利Ferrari F355 Berlinetta吸引了大批車迷目光。（IG@benontheroad）

袁偉豪回覆馬國明自爆「畢生積蓄」

袁偉豪滿帶自豪地發文：「經典情懷老車款，每隔一段時間就要為他做一個好好保護。法拉利老了，仍然是法拉利。」大批網民紛紛留言，羨慕他婚後的富貴生活，更引來圈中好友馬國明現身大讚：「靚到呢！」而袁偉豪亦隨即親回：「畢生嘅積蓄」，暗示這輛古董跑車是他多年來辛勤工作換來的心血結晶。

袁偉豪滿帶自豪地發文：「法拉利老了，仍然是法拉利。」（IG截圖）

馬國明留言大讚，袁偉豪親自回覆「畢生嘅積蓄」。（IG截圖）

不過就有車迷指出，這款經典法拉利F355目前在二手市場的市價大約為80萬港元。對比袁偉豪現時富裕的生活水平，網民笑指80萬港元很難稱得上是他的「畢生積蓄」，認為他這樣說未免太過言過其實，甚至有裝窮炫富之嫌。

有車迷指這款經典法拉利目前的二手市價大約在80萬港元左右。（IG@benontheroad）

袁偉豪車庫價值不菲！（IG@benontheroad）

「億萬駙馬」真實財力大公開

網民之所以笑稱袁偉豪「太謙虛」，全因他背後有著極其雄厚的家庭財力支持。自2020年迎娶張寶兒後，他便一直被外界封為「3億駙馬」。兩人婚後育有兩子，生活美滿，而他們的安樂窩更是奢華得令人羨慕。

袁偉豪車庫價值不菲！（IG@benontheroad）

袁偉豪車庫價值不菲！（IG@benontheroad）

袁偉豪與太太現居於清水灣低密度豪宅屋苑「傲瀧」，該單位是兩人婚前聯名斥資逾6,568萬港元購入的花園複式戶，實用面積達2,205平方呎，更附設568平方呎的私人花園。張寶兒的父親是著名的「內衣大王」，有傳當初結婚時，外父大方送上高達4,000萬港元現金作為女兒的嫁妝。

袁偉豪2020年迎娶張寶兒，兩人婚後育有兩子。（IG@benontheroad）