游嘉欣飛美國睇世界盃　性感Bra Top大曬纖腰：入波興奮到手震

現年26歲的TVB力捧小花游嘉欣，早前在劇集《非份之罪》單元「無臉女屍」中飾演吳啟華女兒一角，憑藉亮麗外形與話題度成功引起網民熱烈關注。劇集宣傳期一完，她隨即把握機會飛往外地放長假。近日，她就在社交平台大曬親臨美國洛杉磯觀看 2026 FIFA世界盃8強賽事的相片，火辣吸睛的打扮瞬間成為球場外的另一大焦點！

《非份之罪》中游嘉欣被吳啟華打迷暈針。（TVB）

游嘉欣經常在社交平台上載仙氣美照。（IG@kayan_yau）

游嘉欣興奮到手震：好彩冇做燈神

世界盃賽事正進行得如火如荼，游嘉欣這次化身瘋狂球迷，親身飛到美國洛杉磯現場觀看西班牙對比利時的熱血8強大戰。現場氣氛熱烈，首次親歷其境的她興奮發文大讚：「現場睇真係有氣氛，入波興奮到手震！」

游嘉欣現身美國力撐西班牙。（IG@kayan_yau）

游嘉欣神情專註地觀看西班牙對比利時的矚目大戰。（IG@kayan_yau）

隨着西班牙最終成功擊敗比利時殺入4強，支持西班牙的游嘉欣亦搞笑表示自己「無做燈神」（意指沒有帶衰支持的球隊），顯得相當投入。

游嘉欣更笑指自己：「無做燈神」。（IG@kayan_yau）

還有現場比愛心！（IG@kayan_yau）

游嘉欣白色Bra Top配熱褲大曬健康性感

除了球場上的精彩戰況，游嘉欣當日的衣著同樣非常吸睛。為了對抗當地的炎熱高溫，一向走清純路線的她激罕以清涼打扮現身，身穿純白Bra Top外搭一件綠色薄裇衫，大方展露白滑纖腰，下身配搭超短熱褲，盡顯青春活力。

游嘉欣以白色Bra top配上熱褲，外搭一件綠色薄裇衫，十分吸睛。（IG@kayan_yau）

游嘉欣清涼裝扮大曬健康性感。（IG@kayan_yau）

這身充滿美式健康性感的造型一出，隨即獲得大批網民瘋狂點讚，成功吸Like，被讚是球賽觀眾席上的最美風景線！