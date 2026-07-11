愛回家｜羅毓儀正式煞科　淚別陪伴6年角色「路小小」：忍唔住喊

無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴不少觀眾成長，劇中角色亦深入民心。近日，在劇中飾演「路小小」的羅毓儀（Yuki）正式迎來了她的最後一日拍攝。面對這個陪伴了自己足足6年的角色，羅毓儀顯得萬分不捨，更在社交平台及直播中感性發文，坦言自己難掩傷感。

陪伴六年「畢業了」 難捨路小小與團隊

羅毓儀在社交平台上發文，標記著「2026年7月8日，路小小正式煞科，畢業快樂！」回顧這6年來的點滴，她對「路小小」這個從文青作家一路走到狗仔社老闆的角色充滿感情。

羅毓儀在社文平台分享完成《愛回家之開心速遞》工作感受。（IG:aaaaaya_yusagi)

在與粉絲分享感受時，羅毓儀更一度哽咽，真情流露地表示：「天底下無不散之筵席，我喺7月8號呢一日，就開咗最後一日《愛·回家》嘅工。我嘅『路小小』呢個角色，就正式同Yuki、同大家一齊講拜拜。嗰一日真係非常之感觸，因為我呢個角色其實都真係拍咗好耐。我嗰日真係忍唔住，我忍唔住爆喊呀！」

她續指，以往拍攝其他劇集時，通常幾十集就會煞科，心裡早有準備；但處境劇的陪伴感太強，讓她有些措手不及：「今次《愛·回家》呢個真係嚟得好突然，同埋其實數返呢，呢個角色其實陪咗我六年，陪咗大家六年。呢個數字好恐怖，好似讀完六年小學或者六年中學咁，我都喺7月8號就正式畢業喇。」

羅毓儀在社文平台分享完成《愛回家之開心速遞》工作感受。（IG:aaaaaya_yusagi)

自力更生引共鳴 期待下一段旅程

羅毓儀在貼文中也特別寫道，「路小小」在劇中身邊沒有家人，也沒有大學同學和長輩關照，全靠自己一步一步努力自力更生，交租住劏房，最終走到結局。這份韌性不僅感動了觀眾，也讓她自己深深動容，直言很多香港觀眾應該都會感到不捨。

雖然「路小小」的故事暫告一段落，但劇集隨即將迎來「三代同糖」的新階段。對此，羅毓儀抱持著積極又隨緣的心態：「之後就會有『三代同糖』嘅版本啦，雖然我未有確定嘅戲份同角色，不過大家都一定要繼續支持《愛·回家》呀。雖然有少少感觸，但我相信下一個角色永遠都更值得期待！」

羅毓儀心情複雜。(IG:yukyukyukee)