姚焯菲任MC演唱會嘉賓遭粗口辱罵　理解觀眾有偏好：想睇嘅唔係你

姚焯菲（Chantel）日前為歌手MC張天賦的演唱會擔任表演嘉賓，怎料在演出期間，台下一名男觀眾突然高聲用粗口對其進行辱罵，現場氣氛一度尷尬。該片段隨後在網上瘋傳，隨即引發網民熱烈討論。今日（11/7）Chantel現身元朗出席《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》記者會，接受《香港01》首度開腔回應事件，展現出超越年齡的高EQ。

首次踏足紅館 坦言心情緊張

回憶起當晚的舞台，Chantel直言在台下時確實感受到不小的壓力：「我諗在台下面都一定有壓力，但升到上去，我就同自己講，真係要做得最好啦。」她透露，由於當時心情太過緊張，腦海中塞滿了各種舞台細節，導致現在回想起來，當晚的過程就像一場模糊的夢：「其實我已經唔係好記得在台上面，即係個過程。因為都過得好快，同埋都好似一個模糊，即係依家諗返起，我都唔係好記得啲細節，因為嗰陣時個腦呢，就係好緊張，要記好多嘢，要記歌詞啦，要記走位啦。」

儘管如此，首次解鎖紅館四面台的體驗仍讓她深感難忘：「第一次踏上紅館四面台，呢個感覺係真係好神奇，同埋好感恩囉。」

姚焯菲任MC演唱會嘉賓遭粗口辱罵。(IG@musetv_hk)

因耳機隔音免受影響 被辱罵後毫無芥蒂

對於網民最關心的「粗口辱罵事件」，Chantel坦言自己當下其實「與世隔絕」，完全不知道發生了什麼事：「其實我嗰吓唔係好聽到。我冇聽，因為我帶住耳機。我就聽到有反應，即係有人歡呼定點樣，我就冇聽到講啲乜嘢嘅。我都係事後先至知道囉。」

當被問及事後得知此事後，心中會否感到不快或委屈時，Chantel表現得相當豁達，更表示自己完全沒有將這件事放在心上：「其實我又冇太過介意嘅，講真，我真係冇介意。因為我聽到歡呼聲係更加多，即係我唱完之後。同埋我唱之前，即係我介紹我首歌嘅時候，都好多歡呼聲。所以我都覺得，我好多謝呢班觀眾囉，反而係。所有支持我嘅觀眾，我都冇去太過介意囉，所以。」

網民評價：「真係好失禮。」（Threads截圖）

網民評價：真係好失禮。（Threads）

理解觀眾各有偏好 謙虛面對批評

事件發生後，有不少網民和歌迷紛紛站出來力挺Chantel，盛讚她當晚的現場演唱表現非常穩定，同時亦有許多聲音譴責該名口出狂言的觀眾「沒教養」。

對此，Chantel保持一貫的謙遜與理性，認為作為出道約五年的新人，面對批評是必然的進修課：「我自己覺得，因為我年資都唔係咁多啦，即係都入咗行可能五年，都唔係話好長。咁所以我覺得，自己有啲地方做得唔夠好呢，係一定會有批評嘅。呢個我係已經知道，同埋都接受咗，呢個係一定會有。」

她更設身處地為台下的觀眾著想，大方表示理解每個人都有自己的喜好：「同埋嗰晚其實，有些人可能覺得『啊！嘉賓，我想睇嘅唔係你喎』，咁佢哋一定會有呢啲諗法，一定會有人係覺得第二個嘉賓好啲，或者想睇邊個。咁所以我都冇太過過去介意佢哋講啲乜嘢囉。始終大家都一定會有偏好嘛。」

姚焯菲明白每個人都有自己的想法。（葉志明攝）