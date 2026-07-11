鄭秀文答謝會｜文頌嫻睇騷興奮狂呼「華仔」：買一送一抵到爆炸！

天后鄭秀文（Sammi）原定的《You & Mi 演唱會》因舞台部件發生故障、存在安全隱憂，愛錫歌迷的她毅然決定將三場演出改為「答謝會」形式，繼續全力以赴回饋粉絲，吸引了大批圈中好友與歌迷朝聖。而久未露面的凍齡女神文頌嫻（Annie）亦化身小粉絲，低調現身啟德主場館，更在社交平台上大曬現場High爆片段。

鄭秀文改為舉行「答謝會」，劉德華驚喜現身擔任嘉賓！（許育民攝）

文頌嫻素顏上陣興奮大嗌「華仔」

當晚文頌嫻身穿簡約的黑色上衣，卸下明星光環的她手持螢光棒，全情投入到演唱會的歡樂氣氛中。當見到當晚的重量級驚喜嘉賓劉德華（華仔）華麗登場時，她隨即興奮得像少女般對著舞台大喊：「華仔！」臉上掛著極其燦爛的笑容，流露出滿滿的少女心。

文頌嫻與好友現身鄭秀文答謝會。（IG@annie_manchunghan）

更令網民驚嘆的是，鏡頭前的文頌嫻近乎全素顏上陣，但皮膚依然緊緻飽滿、神采飛揚。完全看不出她已經49歲，超強的凍齡功力獲網民瘋狂點讚。

文頌嫻睇到偶像演出，難掩興奮心情，狂呼「華仔」！（IG@annie_manchunghan）

文頌嫻在鏡頭下展露燦爛笑容，凍齡樣貌令人羨慕。（IG@annie_manchunghan）

激讚有誠意抵到爆炸：應該係我哋向你講多謝

短片除了拍下文頌嫻的精靈神態，她亦捕捉了鄭秀文與首場答謝會嘉賓劉德華同台合唱的珍貴畫面，以及鄭秀文在台上盡心盡力的精湛演出。

鄭秀文與劉德華更坐住《瘦身男女》的迷你車在會場巡遊。（IG@annie_manchunghan）

雖然演唱會因不可抗力無奈改動，但文頌嫻坦言這場「答謝會」完全讓觀眾感受到了天后的頂級誠意。她興奮地在帖文中寫道：「這是一場十分有誠意的答謝會，感覺就像買一送一、抵到爆炸！」她更感性向鄭秀文喊話：「應該係我哋向你講多謝！」