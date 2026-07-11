姚焯菲開個唱被追問有否邀MC做嘉賓　當場暗笑：佢忙過我

姚焯菲（Chantel）今日（11/7）現身元朗出席其即將舉行的《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》記者會，吸引大批粉絲到場支持。即將迎來個人首個大型演唱會的 Chantel，在接受《香港01》訪問時大談籌備演出的進度與心情，表現既興奮又緊張。

調整飲食與體能 務求以最佳狀態示人

隨著演唱會日子臨近，Chantel 表示目前已全面進入備戰狀態。除了積極排練外，她也開始調整飲食和進行體能訓練：「其實呢，因為除咗靚之外啦，我覺得體力都非常之緊要。因為其中演唱會都一定會有跳唱嘅環節，所以都想自己夠呢個體力去一落唱一落跳，而且係舒服地咁樣做。」

姚焯菲表示要調整飲食，務求以最佳狀態示人。（葉志明攝）

提到今次演唱會以《想飛》為主題，Chantel 解釋這兩個字對她而言有著深層的意義。她表示，雖然「想飛」和追夢聽起來好像很簡單，但背後需要經過不斷的學習，過程中亦會遇到不少困難。她希望藉著今次的演唱會，與觀眾一起回顧她入行五年來的成長點滴，同時也將這當作一個全新起點，去發掘更多未知的自己。

預告大挑戰：挑戰未敢唱的歌、戰衣防走光

為了給樂迷帶來驚喜，Chantel 透露今次除了會勁歌熱舞外，更會挑戰一些以往「未敢唱的歌」：「有啲我未敢去唱嘅歌都會唱囉。因為有啲歌可能我會覺得：『哎呀，未夠呢個能力去 handle。』可能係一啲技巧上面啊，未必要咁強，所以都希望喺呢短短兩個月、個幾月嘅時間可以做到，同埋做好。」

至於樂迷關心的戰衣造型方面，Chantel 笑言其實「都未開始規劃」，但預計會有三套服裝。她指出，服裝設計需要配合排練進度和歌單而定，尤其是有跳唱環節，衣服的剪裁更需要特別留意：「有啲衫就要跟住走啊、要點樣 cutting 啊，因為都驚會走光嗰啲咁樣。所以呢啲都要考慮埋囉。」

問到嘉賓單名中是否曾邀請過她擔任嘉賓的「MC」時，Chantel 隨即露出了神秘的笑容，並未直接否認，只大讚對方：「呢個……係，係。咁佢都忙嘅，佢都忙嘅。佢忙過我，係喇。」

姚焯菲今日現身元朗出席其即將舉行的《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》記者會。（葉志明攝）