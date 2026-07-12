75歲美國資深綠葉彼得范諾登逝世　曾演活《白頭神探》帶無數笑聲

曾演出《金牌警校軍2：大出擊》與《白頭神探2½》等經典喜劇的美國資深男星彼得范諾登，日前在家人陪伴下辭世，享壽75歲，消息曝光後令影迷不捨。



綜合外媒報導，彼得范諾登（Peter Van Norden）的兒子羅伯特（Robert）於當地時間7月10日在社交平台證實噩耗，表示父親已於前一晚安詳離世，當下妻子溫蒂（Wendy）始終陪伴在旁。他形容父親是一位值得敬重的演員，也是慈愛的父親、丈夫與朋友，未來家人將永遠懷念他的身影。

彼得范諾登（Peter Van Norden）的兒子羅伯特（Robert）於當地時間7月10日在社群平台證實噩耗。（Instagram@peter.vannorden）

更多彼得范諾登Peter Van Norden的相片：

+ 6

溫蒂則透露，彼得近年因年事漸長，飽受多項健康問題所苦，雖然持續接受治療與照護，最終仍於南加州一間安寧療護機構平靜辭世，家人一路陪伴他走完人生最後一程。

出生於紐約的彼得范諾登，自1970年代末期踏入影壇，橫跨約40年的演藝生涯，曾參與眾多電影與電視作品。其中最廣為人知的代表作，包括在《警察學校2：初露锋芒》（Police Academy 2: Their First Assignment）飾演警官溫尼（Vinnie Schtulman），以及在《白頭神探再顯神威》（The Naked Gun 2½: The Smell of Fear）飾演前白宮幕僚長，憑藉自然幽默的表演風格，成為不少影迷心中的經典喜劇演員。此外，他也曾客串人氣影集《歡樂酒店》（Cheers）等作品。

除了電影與電視演出外，彼得范諾登同樣深耕舞台劇領域，長年活躍於百老匯及美國各地劇院。2025年，他在洛杉磯演出舞台劇《Corktown'39》，飾演角色「喬」（Joe），這也成為他演藝人生的最後一部作品。該劇以二戰時期為背景，他憑藉細膩且富有層次的詮釋，獲得當地劇評一致好評，為數十年的演藝生涯劃下圓滿句點。

延伸閱讀：《哈利波特》葛林戴華德Michael Byrne辭世 曾演活多位經典反派

+ 4

延伸閱讀：

與法籍妻結婚17週年 陸男神劉燁送「最浪漫禮物」竟是冷氣機

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】