美版「貞子」Daveigh Chase被證死於愛滋　因藥物成癮淪落貧民窟

曾在美版《七夜冤靈》（The Ring）中，憑藉從電視機爬出的恐怖怨靈「薩瑪拉」（即日版貞子角色）一角紅遍全球的美國知名童星戴維切斯（Daveigh Chase），上月16日不幸離世，得年僅35歲。經過半個月的死因調查，洛杉磯郡法醫於7月2日拋出震撼彈，證實戴維切斯的真正死因為後天免疫缺乏症候群（AIDS，俗稱愛滋病）。



事實上，戴維切斯猝逝之初，其男友羅伊赫南德茲（Roy Hernandez）曾試圖掩蓋真相，對外聲稱黛薇是因為「嚴重營養不良」住院，最後死於腦膜炎與敗血症併發症。

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然而，法醫吐出的真實報告卻狠狠打臉了這番說詞。報告中明確點出，戴維切斯除了深受愛滋病折磨，長期且重複服用多種處方藥物的「慢性多重物質使用」，才是加速她生命走向終點的致命催化劑。

令人不齒的是，這場悲劇在黛薇死後竟然還扯出「發死人財」的爭議案外案。男友赫南德茲在黛薇離世後，無預警在募款網站GoFundMe發起眾籌，聲稱需要外界金援來支付龐大的醫療與葬禮費用。

此舉隨即遭到黛薇的前經紀人約翰瑞恩（John Ryan）出面怒轟，痛批家屬根本不認識這名男友，更揭露黛薇身為美國演員工會（SAG）成員，信託帳戶內的遺產資金極其充裕，根本不需要對外乞討，呼籲粉絲千萬不要上當受騙。

回顧戴維切斯的演藝生涯，她曾是好萊塢公認最亮眼的天才童星，除了驚悚與動畫代表作，她曾為迪士尼動畫《扮嘢小魔星》（Lilo & Stitch）女主角「妮露」配音，更曾獻聲美版《千與千尋》，並出演邪典神作《死亡幻覺》。

然而，這個本該閃耀的生命，卻在2016年迎來毀滅性的轉折，據其母親透露，黛薇當年遭逢一場嚴重的電單車車禍，為了止痛而開始對處方藥物產生強烈依賴，從此深陷藥癮的無底深淵。2019年她因盜竊罪鋃鐺入獄，生前最後幾年更是徹底人間蒸發。

令人痛心的是，當朋友們再度發現她的蹤跡時，昔日走過無數星光紅毯的巨星，竟已淪落到洛杉磯最惡名昭彰的貧民窟「遊民巷」（Skid Row），在生命最後倒數的幾週內，她只能與男友蝸居在狹窄困頓的露營車裡度日，昔日風光對比今日落魄，令人不勝唏噓。

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