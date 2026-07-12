具俊曄被爆大S逝後「被逼遷」獨租套房　許雅鈞怒駁斥：他主動搬

大S（徐熙媛）離世超過一年，外界對於歐巴具俊曄的近況依舊高度關注。近日傳出具俊曄在大S病逝後，被強行驅逐而搬離「台北信義」豪宅，並改在外面獨自租套房居住，甚至有傳聞指出該套房是由小S（徐熙娣）的老公許雅鈞協助尋找。



對此流言，許雅鈞發聲明澄清，強烈駁斥不實指控。根據《三立新聞網》7月9日報導，許雅鈞表示大S離世後，具俊曄「主動搬遷」至外頭租屋，並強調岳母黃春梅與具俊曄私下關係始終非常緊密、互相關心，期盼大眾不要再用毫無根據的謠言傷害正在努力過生活的家屬。

具俊曄與大S家人的合照。（Instagram@djkoo）

汪小菲7月8日大動作發聲明 尊重具俊曄遺產份額並澄清無拍賣房產

除了具俊曄的居住現況引發熱議，S媽日前自曝要被趕出大S買給她的「國家藝術館」豪宅，直言不知道法院為何要做出這樣的判決。外界關注是否與大S前夫汪小菲有關？對此，汪小菲方面8日透過律師發表5點聲明，提到大S生前的遺產分配。

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聲明中指出，大S所留下的遺產，兩名未成年子女依法繼承的三分之二已設立信託專戶，而具俊曄依法繼承的三分之一遺產，汪小菲表示均予以尊重，由具俊曄依個人規劃自行處理。此外，針對外界傳出「台北信義」豪宅因百萬房貸不堪負荷將遭脫手的傳聞，汪小菲嚴正駁斥，強調自大S辭世後，他皆持續代繳子女應負擔的房貸，目前並無任何房產遭拍賣或出售的計畫。

S媽爆法院判離上億豪宅 汪小菲駁斥趕人

大S生前斥資上億購買並供母親居住的「國家藝術館」豪宅，因未正式辦理過戶，加上S媽因非第一順位繼承人，S媽非房產所有人。她日前自曝被法院程序要求搬離。對此，汪小菲在8日的聲明中特別澄清，強調自己與子女在兼顧全體繼承人權益下，均支持S媽繼續居住於現住所，從未要求她搬離。

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