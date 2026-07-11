具俊曄追憶與大S跨越20年的愛情　傾訴思念：再見面要緊緊在一起

具俊曄為已故妻子大S製作了「熙媛的永恆軌道」雕像，這座雕像承載了他對這段跨越20年愛情的深情追憶。



具俊曄過去風雨無阻地到金寶山陪伴大S，更透過手寫字傾訴對摯愛的思念：

熙媛啊，等我們再見面時，一定要真正地、緊緊地在一起......

這段深情的話語，道盡了他對失去摯愛的無盡遺憾。

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具俊曄大S痛哭整夜！揭20年前被迫分手內幕

具俊曄曾在綜藝節目《劉QUIZONTHEBLOCK》中坦言，20年前與大S分手時的點滴。在那個演藝圈偶像不允許談戀愛的年代，面對經紀公司與輿論雙重壓力，年少的他最終選擇退回朋友關係。

他回憶起那天兩人抱在一起痛哭整夜的情景，直到送大S去機場的那刻，他仍在心中質疑「難道這是一段不該談的戀愛嗎？」。這段遺憾深深烙在他心底，他曾說若能重來，他會：

拋下所有名氣，只為了緊緊牽住她的手。

這句話道出了年輕時被迫放棄愛情的無奈與後悔。

無論時光如何流轉......具俊曄與大S永不消失的愛

命運在20年後以一通電話號碼的方式重新安排了他們的相遇。重逢後的具俊曄用刺青婚戒與大S許下終身承諾，那些被掩埋的愛意在瞬間湧上心頭，即便歲月流逝，大S在他眼裡仍是那個少女。然而，命運似乎愛開玩笑，兩人重逢後的幸福僅僅維持了短短三年。

如今，具俊曄用雕像與手寫字的方式，將對大S的愛永遠銘刻在金寶山，陪伴她度過永恆。他的行動訴說著一個真理：無論時光如何流轉，他們的愛永遠都不會消失。

具俊曄在大S逝世後依然風雨無阻地前往金寶山，用實際行動詮釋了什麼是真正的陪伴。那座雕像與手寫字，見證了一段跨越20年的愛情故事——從被迫分手的遺憾，到失而復得的重逢，再到永恆的陪伴。這個故事提醒我們，有些愛值得等待，有些人值得用一生去守護。

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