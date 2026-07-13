五索與馬清鏗生四子竟仍自稱單身　穿火辣比堅尼湊仔大發心靈雞湯

去年1月「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的67歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖踏入第11年，育有4名子女，獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，經常公開放閃。日前，她於社交平台大晒性感比堅尼照，揭開「現實中嘅湊仔生活」，更在IG Story大玩問答。

馬生成日同五索周遊列國。(ig@5kidsokma)

五索與馬生好恩愛。(ig@5kidsokma)

五索身穿三點式比堅尼湊仔。（IG@5kidsokma）

穿綠色比堅尼火辣現身沙灘湊仔

五索日前帶小朋友去沙灘消暑，相中的她換上一套深綠色三點式比堅尼，大方展示極度不科學的魔鬼身材，其豐滿上圍更是震撼眼球，完全看不出已是五個孩子的媽媽。不過，她坦言每次帶小朋友進行戶外活動都非常辛苦和炎熱，甚至「好想發脾氣」，笑指網民幻想中唯美的湊仔生活都是假的，現實中的自己只是個在海灘生存的「大媽」。不過她亦會安慰自己，要好好珍惜子女長大前仍會黏著媽媽的時光。

sexy！（IG@5kidsokma）

仔仔更親媽咪。（IG@5kidsokma）

仔仔更親媽咪。（IG@5kidsokma）

直言自己湊仔似「大媽」。（IG@5kidsokma）

自揭36歲單身帶5娃不覺羞恥

除了大晒好身材，五索更在IG Story連環發功。有網民傾訴「38歲仲係單身」覺得羞恥，身為過路人的五索隨即引述自身經歷勉勵對方，直言自己36歲有五個小朋友依舊單身也絕不羞恥：「我24歲離過婚帶住一個仔And而家36歲有五個小朋友都仲係單身，但係我唔覺得有啲乜嘢好羞恥」。

五索表示自己36歲有五個小朋友依舊單身。（IG@5kidsokma）

羨慕best friend長期單身生活自由自在

面對網民擔心沒姻緣，五索亦開導指自己反而十分羨慕好友長期單身的自由生活：「反而我好羨慕我個best friend長期單身，自己鍾意去邊度旅行就旅行，自由自在嘅生活真係好正。就算幾想要一個男朋友都好，如果自己唔能夠令自己開心，吸引返嚟嘅男仔一定會不會長久」。此外，她亦回復不少網民，大發心靈雞湯，正能量爆棚。