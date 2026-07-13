金城武傳隱居日本北海道當農夫　昔日同門好友：不驚訝替他開心

「亞洲男神」金城武神隱七年幾乎淡出演藝圈，日前更傳出他已悄悄在日本北海道過着遠離鎂光燈，種田、養花、種菜的農夫退隱生活，回歸他最嚮往的大自然，引發外界熱議。



對此，素有「亞洲美食天王」之稱的主持人陳鴻12日凌晨發文，坦言看到消息一點也不驚訝，更替昔日好友能找到真正想要的人生而感到開心。

日前傳出金城武已悄悄在日本北海道過着遠離鎂光燈，種田、養花、種菜的農夫退隱生活，回歸他最嚮往的大自然，引發外界熱議。（hankyu）

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陳鴻表示，自己曾與金城武同屬「綜藝教母」葛福鴻旗下，因此對他的個性並不陌生。

他感性表示：

我們努力了一輩子成為一個在世間的生存者，除了工作的表現要做就希望能做什麼像什麼的使命感之外，最重要的莫過於知道自己要什麼，以及能找到讓自己安心貼妥的人事物，因為只有感覺不會騙人。

事實上，金城武早年出道時曾擔任歌手陳昇的錄音室製作助理，兩人情同師徒。陳昇也曾替他打造《二十歲的眼淚》等代表作。陳昇曾透露，自己不太會主動聯絡金城武，反而比較常跟另一位徒弟黃連煜聯絡。

金城武最後亮相的電影作品是麥浚龍2017年拍攝、2025年才上映的《風林火山》。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】