金城武初出道暖男舉動曝光「她」獲男神親自做一事銘記至今

唐綺陽搭檔名廚索艾克推出新節目「唐綺陽談星私廚」，她受訪時透露自己心中最想邀請的夢幻來賓是亞洲男神金城武，更分享了自己在對方剛出道時的互動，羨煞眾人。



唐綺陽心中最想邀請的夢幻來賓是亞洲男神金城武。（視覺中國）

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唐綺陽透露，自己在金城武剛出道時期有碰過面，當時非常活潑，是個很貼心的男生，當時有一群人造訪她的錄音室，主要目的是來看星盤，沒想到唐綺陽當下隨口說出：「口好渴喔～」金城武馬上幫忙倒水，更搞笑表示：

「未來的明星幫妳倒的水。」



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而如今，金城武真的成為了國際巨星，也讓唐綺陽直說：「到現在還是覺得他很可愛，結果他就真的變成明星，而且遙不可及！」最後，唐綺陽更公開向對方喊話：

「金城武歡迎你來喔！我有你的命盤。」



唐綺陽將推出新節目「唐綺陽談星私廚」。（聯合報授權使用／記者李政龍攝）

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