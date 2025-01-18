金城武被爆私底下不為人知一面　資深媒體人：能紅遍半邊天不意外

撰文：TVBS新聞網
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51歲「永遠的男神」金城武，出到36年影歌視作品紅遍全亞洲，近年來鮮少有新的影視作品，即使已神隱8年，但至今仍是「男神」代名詞。台灣資深媒體人陳安儀日前臉書揭露金城武私下不為人知的一面，讚嘆：「能夠紅遍半邊天，一點兒也不意外。」

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資深媒體人陳安儀16號在臉書發文透露日前錄影時遇到崔佩儀，看到對方親切和化妝間每一個人寒暄問候，甚至連不認識的陌生人都問好，「禮數周到」讓陳安儀深感：

「難怪他在圈內如此受歡迎，能成為演藝圈的長青樹。」

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這不禁也讓陳安儀回憶過往在幕後當小助理時的經歷，她最深刻的就是葉童，上綜藝節目宣傳戲劇，錄影前對通告內容，「專注的聆聽每一個細節」，錄完影則是一位位的跟攝影棚內的工作人員握手、一個個說「謝謝」，甚至連當年還是剛畢業陳安儀也不例外，陳安儀直呼：

「那是我第一次遇到當紅炸子雞的大明星，如此的『敬業』和『誠摯』。」

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另一位，讓她記憶深刻的還有金城武，陳安儀表示，「剛出道時，20出頭的他為了打歌來錄影，我央求他幫忙唸一段節目預告，並且給了他幾段台詞做選擇。絕大多數的藝人遇到這種狀況，都是按照助理提示，很快照表操課就急著去趕下一個通告」沒想到年輕的金城武卻很認真的對她說，「給我一分鐘，我想一下」，接著他想了一個「自己的預告台詞」給陳安儀，也因此讓陳安儀留下深刻印象，大讚：

「雖然當時，他只是個初出茅廬的新人。所以，我對於後來他能夠紅遍半邊天，一點兒也不意外。」

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