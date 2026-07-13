高以翔離世近7年　好友分享珍藏多年私照　引粉絲感慨：好想念他

男星高以翔於2019年錄製綜藝節目《追我吧》時意外猝逝，享年35歲，高以翔離世近7年，粉絲對他的思念始終未曾停止。



近日，高以翔好友Ben在社群平台分享2張珍藏11年、從未公開的生活照，照片中高以翔毫無明星架子，被Ben調侃超像鄰家大叔。

Ben在小紅書上分享2張珍藏11年、從未公開的高以翔私下生活照。（小紅書@Ben叔叔）

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Ben透露，這組照片拍攝於2015年，是兩人第一次也是唯一一次一起搭高鐵，從桃園前往台北短短15分鐘車程，畫面中可見身高193公分的高以翔戴著毛帽，為了接電話不打擾其他乘客，起身走到車廂玄關，默默縮成一團蹲在角落，壓低音量輕聲講話。

高以翔發現Ben在拍照之後，對鏡頭調皮比個中指，Ben回憶，「他講電話超級小聲的喔，我真的不知道他可以講話這麼小聲，是我的話根本聽不到」，Ben很珍惜高以翔的老友模式，

他是明星，可是我還可以跟他相處得像我們以前一起開個車去公園、去轟趴，他是沒有那個架子的。

照片曝光後引發大量網友轉發與按讚，大批粉絲紛紛留言表示：

「原本隨手拍下的畫面，如今都成了無價回憶」

「360度都好帥」

「生活中的他依舊帥氣又溫暖」

「可愛小鼠的既視感」

「好想念高高」



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