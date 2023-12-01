高以翔爸爸離世「父子死忌只差一天」惹網民鼻酸：去找Godfrey了…

男星高以翔在2019年參加中國綜藝節目《追我吧》期間，因身體不適在錄製期間突然倒地昏厥，後來被緊急送院後經過一個晚上的搶救，在隔天上午確認高以翔因搶救無效不幸逝世，死因為心源性猝死。



高以翔的離世，當時在娛圈裡掀起了好大的輿論聲響，但不管說再多，也無法挽回高以翔的離開，也無法平復高以翔家人和朋友內心的傷痛。

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日前，高家再次傳出噩耗，高以翔的二哥高宇橋在26日忽然在社交平臺上曬出和父親的合照稱「我最愛的爸爸，如果還有緣，希望讓我再當一次你的兒子」、「希望再見到你，希望我還有機會再做你的兒子」，證實父親曹道成離世的噩耗。這突如其來的噩耗讓不少網友都感到非常震驚。

高爸爸最後一個露面，是兩個月前在高以翔的冥誕時，高爸爸和家人，還有高以翔生前好友包括毛加恩、陳建州等人到墓園拜祭，打扮時髦的高爸爸帶著墨鏡手捧鮮花站在高以翔的銅像前和他合照，雖然神情疲憊但看上去看是挺健康，沒想到兩個月後卻傳出了離世的噩耗，讓人難以相信。

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據高宇橋透露，他的父親一直無法接受高以翔的離世。高以翔意外離世後，深受打擊的高父生了一場大病，身體狀況也一日不如一日。

高以翔的父親在11月26日突然離世，四年前高以翔卻是在11月27日離世，父子倆的忌日竟然只相差了1天！冥冥之中這一切都似乎被安排好了，讓網友都悲痛表示：「高爸爸去找Godfrey了」相信高爸爸已經在天堂和他最思念的小兒子團聚了吧！高爸爸一路走好！

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