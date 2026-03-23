高以翔生前女友蘇湘涵嫁神秘老公1年　無預警曬巨肚宣布懷孕喜訊

已故男星高以翔2019年底因錄製大陸競賽節目猝逝，生命終止於35歲，當時他生前交往多年的女友Bella（蘇湘涵）深情送最後一程。



如今隨著時間流逝，過往一切成為記憶中的風景，Bella在去年也陸續開啟新的人生，在結婚剛滿1年之際，歡喜宣布即將當媽媽。

Bella蘇湘涵幸福宣布懷孕。（Instagram@bella_navy4life）

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Bella去年3月宣布喜訊，6月低調辦婚禮，結婚剛滿一年，近日她透過社群曬出多張沙灘美照，其中她低頭捧著明顯隆起的腹部，滿臉洋溢著準媽咪的幸福笑容，開心直呼：「We made a tiny human.（我們有了小寶寶）小小的你，正慢慢靠近。」正式公開懷孕的好消息。

挺過摯愛驟逝的傷病，Bella終究尋到願意陪伴、攜手終生的另一半，去年公布婚訊時，她曾提及：

宿命的安排總是捉摸不透，我一次一次的在生命中體驗到一切的不可名狀。它從不解釋，也不預告，只是靜靜地展開。而就在這無聲的推進中，我遇到了他——這又是命運不可預測的一幀。

她大讚老公是最信任的老師、最認真的學生：「我們像彼此的鏡面，映照出對方的優點與不足。」引來不少親友、粉絲紛紛留言祝福。

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